Alassio, il comune apre un conto corrente per la raccolta di fondi e donazioni “Pro emergenza Covid-19”

Alassio. Deliberato pochi giorni fa è stato subito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio un Iban intestato al comune di Alassio per la raccolta di fondi e donazioni “Pro emergenza Covid 19”.

“L’idea è giunta a seguito di alcune segnalazioni da parte di persone che avrebbero avuto il piacere di mettere a disposizione risorse per supportare l’attività dell’amministrazione alassina in questa emergenza – spiega Massimo Parodi, presidente del consiglio, che ha sottoposto l’iniziativa alla Giunta comunale – in questa iniziativa ho trovato poi il supporto anche da parte di altri gruppi consiliari che stavano per proporre la medesima idea con i quali da un fattivo scambio di vedute si sono messe a punto modalità e direttive. Devo infatti ringraziare Enzo Canepa, Simone Rossi e Martino Schivo per come, ognuno con riflessioni proprie e analisi rispetto alle indicazioni ricevute dalla cittadinanza, hanno saputo indirizzare il progetto. Quanto ricavato sarà infatti utilizzato per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale o quanto si renderà ulteriormente utile per sostenere l’attività di Croce Bianca, Croce Rossa, Protezione Civile, Avis… quelle associazioni e quelle realtà che costituiscono il primo riferimento della popolazione.”.

“Ringrazio il presidente de consiglio – il commento di Simone Rossi, del gruppo consigliare Semplicemente Alassini – per aver subito raccolto e fatta propria una proposta scaturita da un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizioni; e ringrazio la Giunta per averla trasformata un atto operativo che nasce con lo spirito di andare a supportare chi in questo momento sta combattendo in prima linea questa battaglia contro il contagio da Covid-19. Ognuno di noi ha da oggi un mezzo in più per supportare la causa: il Conto Corrente Bancario e, naturalmente, lo stare a casa: un piccolo sacrificio che saprà dare un grande risultato”.

“Iniziativa assolutamente necessaria – aggiunge Marino Schivo del gruppo consigliare Alassio 365 – Trovo che lo strumento sia il più indicato ed efficace. In questo modo, infatti, l’Ente potrà interfacciarsi con i soggetti che gestiscono direttamente l’emergenza ed offrire rapidamente supporto concreto. Un valido esempio di collaborazione tra maggioranza e minoranza, d’altronde non riuscirei ad immaginare atteggiamenti diversi in questa situazione”.

La Banca Popolare di Sondrio invita quanti volessero effettuare donazioni a provvedere esclusivamente attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Intestatario conto: Comune di Alassio. Oggetto: Pro emergenza Covid-19. IBAN:IT80I0569649240000010004X83.

“No contanti e no assegni – spiega ancora Parodi – per evitare di doversi recare agli sportelli. Tramite e-bancking è possibile effettuare l’operazione in totale sicurezza e nel rispetto del DPCM e dell’obbligo di ridurre al minimo essenziale e improrogabile, le uscite”.​