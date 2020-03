Alassio, citofonano ai cittadini “per controllare le bollette”: ma è solo una truffa

Alassio. Proverebbero ad intrufolarsi all’interno delle abitazioni dopo aver provato ad ingannare i cittadini (soprattutto gli anziani) con la scusa di “controllare le bollette”.

Sarebbe questo, in particolare, il modus operandi messo in atto da due fantomatiche donne che, in queste ore, si aggirerebbero ad Alassio (in Via Solai e zone limitrofe, in particolare) a caccia di potenziali vittime. Le due malintenzionate, quindi, cavalcherebbero l’onda della tensione dettata dall’attuale emergenza sanitaria in corso in tutto il Paese per tentare di derubare le persone sole in casa.

La Compagnia dei Carabinieri di Alassio, al fine di mettere in guardia tutti i cittadini, ricorda di non aprire a nessuno e di contattare immediatamente il 112 in caso di presenze sospette nei pressi delle proprie abitazioni.