Savona. L’Aero Club Savona e Riviera Ligure è in lutto per la scomparsa di Giovanni Bergallo, presidente dei revisori dei conti del sodalizio. Si è spento nella tarda notte in ospedale a Rapallo.

“Con profonda commozione ricordiamo l’amico Gigi che dai lontani anni 80 ci ha sempre assistito non solo nella veste di revisore dei conti, ma professionalmente e disinteressatamente – dicono dal Club – Ci ha assistito nelle pratiche del demanio, delle verifiche fiscali, sempre al nostro fianco sia nei momenti che lo coinvolgevano e lo riempivano dell’orgoglio d’appartenenza tanto quanto nei momenti delicati. Sempre presente alle riunioni del consiglio direttivo e nelle assemblee non faceva mai mancare il suo punto di vista, a volte controverso ma sempre costruttivo”.

“Uno stretto storico legame d’amicizia con la famiglia Zunino, lo stesso P.O. l’avevo voluto al suo fianco quando venne nominato ai vertici dell’Aero Club dalla fine anni settanta. Perdiamo un punto di riferimento sotto molti aspetti. Ci accomuniamo al dolore della consorte Anna Maria e della figlia Elena, del genero Matteo ed ai nipotini. Ciao Gigi, questa volta sei decollato da solo”.

Gli dedica un ricordo anche il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo: “Il suo nome è indissolubilmente legato al Museo dell’Orologio da Torre che porta il nome dello zio, ultimo maestro orologiaio di Bardino Nuovo. Fu Giovanni Bergallo ad esaudire le ultime volontà dello zio ovvero vedere la nascita del Museo in sua memoria, a donare il vasto e variegato archivio storico raccolto dell’attività e a contribuire economicamente alla realizzazione del film documentario ‘Il tempo al di là dell’Oceano’ di Alessandro Beltrame e di Giorgio Bonfiglio”.

“Il 7 aprile 2017, in occasione del ventennale dalla nascita del Museo dell’Orologio da Torre, gli fu consegnata a Bardino Nuovo la cittadinanza onoraria del paese concessa dal Consiglio Comunale a seguito del contributo dato alla comunità per lo sviluppo del museo. La fotografia pubblicata è relativa a quella bella giornata. Quando lo incontravo per il centro di Albenga, non mancava mai di abbracciarmi e di salutarmi con un affettuoso ‘il mio sindaco!’. In questo giorno triste, mi stringo anche a nome di tutta l’amministrazione comunale di Tovo San Giacomo alla moglie Anna Maria, alla figlia Elena Bergallo, agli amati nipotini ed al genero Matteo Mirone”.

Anche il Lions Club Albenga Host piange la scomparsa di Giovanni Battista “Gigi” Bergallo, membro da 46 anni del sodalizio, di cui fu presidente in due occasioni, PMJF, più volte Officer Distrettuale, ma “soprattutto un amico che mancherà a tutti. Le nostre condoglianze vanno ad Annamaria, Elena, Matteo ed ai nipotini Michelangelo e Marianna, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza. Più triste di terminare l’anno senza di lui sarebbe stato solo non ci fosse per viverlo anche solo in parte: dopo averci già spaventato in passato, si era ripreso ed abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui altri momenti preziosi e significativi, felici lo fossero anche per lui che ripeteva spesso come fosse soddisfatto dell’ andamento del club”.