A Savona arriva la spesa sospesa per aiutare le persone in difficoltà

Savona. Gli effetti dell’epidemia di Coronavirus iniziano a farsi sentire anche sul piano economico; numerose persone rischiano di essere colpite al punto da non avere le disponibilità per i bisogni primari.

In questo periodo difficile, spicca l’iniziativa di un esercizio commerciale di Savona, la Polleria Cri e Mauri. Prima in provincia, l’attività sita in corso Tardy e Benech ha lanciato la spesa sospesa. L’obiettivo è aiutare chi ha realmente bisogno, permettendogli di acquistare i generi alimentari.

Si può partecipare lasciando il contributo ai titolari, oppure attraverso una piattaforma di crowdfunding che, aperta da poche ore, ha già raccolto 310 euro.

“Siamo nati e cresciuti in questo quartiere, ci lavoriamo da ventitré anni. È da abbastanza tempo che siamo in attività per sapere chi più o meno non se la cava benissimo già nella normalità – spiegano i titolari del negozio -. In questo momento, è da immaginare, ancora di più: chi ci conosce lo sa che da mangiare non lo abbiamo mai negato a nessuno, chi avesse reale bisogno può sempre bussare alla nostra porta, e chi tra i clienti invece più fortunati avesse voglia di collaborare con un contributo di spesa sospesa questo è il momento giusto per farlo”.

“Daremo realmente la spesa a chi ha bisogno – ribadiscono -. Insieme alla parrocchia e alla Caritas abbiamo il polso del quartiere e sappiamo chi ha necessità di essere aiutato. Ho già clienti che mi stanno mandano messaggi dando la loro disponibilità. La crisi sta aumentando esponenzialmente; ventitré anni di lavoro ci hanno dato tanto, ci sembra giusto iniziare a rendere un po’ di quello che ci hanno dato”.