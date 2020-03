A Cosseria rete down, un cittadino: “Fondamentale il servizio per smartworking ed e-learning”

Cosseria. Si riscontrano da qualche giorno alcuni problemi di collegamento ad Internet nel territorio di Cosseria.

I cittadini lanciano l’allarme soprattutto in occasione dell’emergenza Coronavirus, che ritiene necessario l’utilizzo della rete per seguire le “lezioni” scolastiche da casa, la modalità di smart working e per ricevere e scaricare ricette mediche telematiche e modulistica.

Così interviene un cittadino: “Comprendo che il periodo sia drammatico, ma già si è giustamente obbligati a stare a casa, se viene a mancare la connessione internet, si ha un ulteriore disagio”.