Volo di 20 metri dopo caduta dall’Aurelia, migliorano le condizioni della ragazzina di Alassio

Alassio. E’ stata sottoposta ad un doppio intervento chirurgico la a ragazzina di 17 anni rimasta gravemente ferita dopo una caduta dalla via Aurelia avvenuta intorno alle 12 di domenica ad Alassio. Per lei un volo di 20 metri, prima di precipitare in passeggiata Cadorna.

La prima operazione ha riguardato la stabilizzazione della colonna vertebrale, lesionata per il tremendo impatto con l’asfalto. La seconda, invece, ha riguardato le altre fratture riportate nella caduta.

Secondo quanto appreso entrambi gli interventi sono riusciti e ora si attende il decorso clinico: c’è cauto ottimismo, con i medici che parlano di un lieve ma progressivo miglioramento delle sue condizioni.

La 17enne rimane ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sotto stretta osservazione medica: la prognosi è ancora riservata.

L’allarme era scattato intorno a mezzogiorno di domenica scorsa, con un testimone che ha chiamato i soccorsi: sul posto croce bianca di Alassio, personale del 118 e vigili del fuoco, oltre a carabinieri e polizia.

La ragazzina era stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso il nosocomio pietrese: la 17enne non è deceduta solo grazie ad un filo o un ramo che avrebbero attutito la caduta.

Dai primi riscontri investigativi sull’episodio è stato confermato il gesto volontario (un tentato suicidio) da ricondurre, probabilmente, ad una delusione d’amore.