Vola l’Academy Sampdoria Under 18 di Felice Tufano

La Sampdoria Under 18 oramai non si ferma più. Dopo aver sbancato Bergamo e vinto a Torino, al “Garrone” di Bogliasco i blucerchiati di Tufano hanno superato nel recupero dell’ottava anche l’Inter di Zanchetta per 3-0 al termine di una gara a senso unico e consolidando il secondo posto in classifica, portandosi a quota 31 punti, a più 10 dagli stessi nerazzurri che inseguono in terza posizione (a sole 6 lunghezze dalla capolista Atalanta ed una partita in meno ancora da disputare.

Al 30′ è stato Miceli a sbloccare nel primo tempo. Gabriele Marrale (settimo centro stagionale) trova il raddoppio al 10′ della ripresa, quindi è Gaggero al 34′ a firmare il tris che chiude la contesa.

Nella 17^ giornata del campionato Under 18 Serie A e B i padroni di casa (per la gioia del responsabile Invernizzi), sono stati bravi ad imprimere la loro intensità sulla partita e ad ottenere i tre punti che consentono di sognare.