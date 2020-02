ViviamoCisano lancia il contest fotografico “Uno scatto a Cisano Sul Neva”

Cisano Sul Neva. Uno scatto a Cisano Sul Neva. È questo il titolo del concorso fotografico e della mostra organizzati per il 18 e 19 aprile 2020 nel centro della Val Neva da ViviamoCisano. L’associazione culturale invita “chiunque abbia esperienza o passione per la fotografia a scattare una foto immortalando con il proprio obiettivo la vecchia Cisano, la natura e lo sport in valle per partecipare alla prima edizione del concorso”.

Al contest seguirà la mostra dei lavori e la loro premiazione nel caratteristico oratorio di San Bartolomeo. Per partecipare non c’è limite di età, ci si può iscrivere sino al 15 marzo e le foto dovranno essere spedite entro il 29 marzo. I visitatori della mostra con il loro voto concorreranno con la giuria a scegliere le migliori immagini che saranno premiate.

“Vogliamo contribuire a far conoscere e far apprezzare ancora di più il nostro paese – dicono Michela Tornatore e Damir Alic di ViviamoCisano – e pensiamo che l’iniziativa del concorso e della mostra possano essere una giusta occasione per fermare in un’immagine artistica le bellezze offerte dal nostro territorio in tema di tradizioni, ambiente e sport”.

Per info, iscrizioni e copia regolamento del regolamento mandare una email a: cisanoviviamo@gmail.com oppure contattare i numeri: 3487664997 Michela, 3937078649 Damir.