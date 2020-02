Viareggio Cup: la Rappresentativa Lnd Under 18 nel girone con Milan, Botafogo e New York

La Rappresentativa di Serie D e la Viareggio Cup, festeggeranno un matrimonio lungo quindici anni: anche per la prossima 72ª edizione, in programma dal 16 al 30 marzo 2020, la selezione espressione del massimo campionato dilettantistico parteciperà al torneo organizzato dal Centro Giovani Calciatori, dove debuttò proprio tre lustri fa senza poi saltare da lì in avanti alcun appuntamento.

In questa occasione, con l’abbassamento dell’età dei partecipanti, la rappresentativa affidata a Giuliano Giannichedda si presenterà nella veste inedita di soli Under 18, con la possibilità prevista da regolamento di allargare la rosa a tre fuoriquota del 2001 e cinque prestiti del 2002.

Lunedì 18 febbraio nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio si è svolto il sorteggio dei gironi. La Rappresentativa Serie D è stata inserita nel girone 8 con Milan, Botafogo (Brasile) e Euro L.I.A.C New York (Stati Uniti).

La selezione Serie D, per la quindicesima volta consecutiva al Torneo mondiale di calcio giovanile, scenderà in campo martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 marzo. Passeranno al turno successivo le prime due di ogni girone. Il calendario sarà reso noto in occasione della presentazione ufficiale fissata per lunedì 9 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

Nella scorsa stagione servirono i rigori per decidere la vincitrice della 71ª edizione, e alla fine i penalty sorrisero al Bologna di Troise (vincente sul Genoa), che sollevò al cielo il trofeo per la seconda volta bissando il successo dell’edizione 1967. Teatro della finalissima per l’indisponibilità dello stadio dei Pini di Viareggio fu il “Picco” di La Spezia.