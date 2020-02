Viadotto crollato in A6, riapertura vicina: si lavora per inaugurare il 21 febbraio

Savona. Nuovo viadotto di Madonna del Monte sarà ultimato a breve e l’inaugurazione, con conseguente riapertura al traffico, dovrebbe avvenire il prossimo 21 febbraio.

Manca ancora ufficialità, ma l’ipotesi prende sempre più corpo. L’indiscrezione, trapelata già ad inizio mese, è stata rilanciata nuovamente ieri dall’agenzia Radiocor de Il Sole 24 Ore e, in caso di conferma definitiva (non ancora arrivata), darebbe credito alle parole del governatore Giovanni Toti (e non solo) che, nel corso dell’ultima visita a Savona, aveva annunciato “un anticipo dei tempi, con riapertura entro la fine del mese di febbraio”.

Il viadotto era stato investito lo scorso 24 novembre da una “imprevedibile e violenta frana che si è staccata dal sovrastante versante, non classificato a rischio idrogeologico nella cartografia dell’autorità di bacino regionale e non di pertinenza della società concessionaria, abbattendosi a notevole velocità e con grande energia contro il manufatto autostradale”.

L’area è stata successivamente resa disponibile dalle autorità il 13 dicembre scorso e da allora sono iniziati i lavori del nuovo viadotto, con il completamento delle spalle e delle fondazioni.

A seguire, il varo dell’impalcato metallico del peso di circa 300 tonnellate (la struttura del nuovo viadotto) per cui si è scelto un acciaio tipo “corten”, preferito per le “migliori caratteristiche di resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici con un’unica campata di 58 metri”.