Savona. “Siamo in anticipo sui lavori. Aspettiamo notizie dal concessionario, ma credo sia stato fatto un lavoro di grande efficacia e celerità”. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando dell’intervento per il nuovo viadotto della A6 portato avanti da Autofiori dopo il drammatico crollo per il maltempo del 24 novembre scorso.

“Avevamo promesso la riapertura a marzo, ma abbiamo chiesto di anticipare” ha aggiunto il governatore ligure.

Foto 2 di 2



“Ed io credo che già ora, a febbraio, sia ragionevole pensare che sarà di nuovo aperta” ha concluso Toti.

I lavori di ricostruzione del nuovo viadotto “Madonna del Monte” sulla A6 Torino-Savona procedono spediti: nei giorni scorsi si è concluso il varo dell’impalcato metallico del peso di circa 300 tonnellate che andrà a costituire la struttura del nuovo viadotto.

Tutti gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto di ricostruzione sono disponibili sul sito www.autostradadeifiori.it, all’interno di un’apposita sezione dedicata e contenente anche il “Piano speditivo della viabilità”, documento che regola la riapertura al traffico della tratta interessata dall’evento franoso dello scorso 24 novembre 2019 sottoscritto da tutti gli Enti e soggetti interessati presso la Prefettura di Savona.