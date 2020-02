Viabilità, Partito Democratico savonese riunito per discutere del piano urbano della mobilità

Provincia. Nella serata di ieri la segreteria provinciale del Partito Democratico Savona, insieme ai segretari cittadini dei circoli e agli amministratori comunali dei comuni di Savona, Varazze, Albisola Superiore, Vado Ligure, Quiliano, Albissola Marina, Celle Ligure e Bergeggi, ha fatto il punto sul progetto inerente il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Ambito Savonese (PUMS).

Spiegano i democratici: “Riteniamo come PD importantissimo avviare una discussione seria sullo sviluppo di un PUMS di comprensorio che possa peraltro porre soluzioni inerenti all’alleggerimento del traffico e ad una maggior cooperazione tra i diversi enti locali; la sostenibilità ambientale, il perfezionamento del trasporto pubblico (sia Tpl che Trenitalia), la valorizzazione e il miglioramento delle vie di comunicazione inerenti la portualità e la logistica assieme ad aspetti come la mobilità urbana e quella lenta (percorsi pedonali e ciclabili) sono determinanti per una rivalutazione del territorio savonese che ora deve puntare sul turismo e su una maggior sostenibilità ambientale”.

“Con tutti i limiti che possiamo trovare ad un progetto per il momento solo su carta crediamo che il Campus di Savona dell’Università degli Studi di Genova possa dare un contributo fondamentale a superare limiti e le potenziali imperfezioni. Pertanto ci impegneremo nei prossimi mesi con i nostri rappresentanti e con i gruppi consigliari civici a noi vicini per sensibilizzare le amministrazioni a sottoscrivere i protocolli d’intesa e ad affrontare la discussione nei Consigli Comunali e a sviluppare un percorso il più possibile partecipato con i cittadini del territorio. Questo sarà solo il primo passo ma necessario affinchè non si perda anche questa volta una buona occasione per cambiare il volto del nostro territorio” concludono