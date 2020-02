Laigueglia. Si corre oggi (domenica 23 febbraio) la “Gran Fondo internazionale di Laigueglia”. La gara, promossa dal Gruppo Sportivo Alpi Sondrio, è iniziata alle 9 con partenza da Laigueglia ed arrivo a Colla Micheri alle 12.20 circa.

Ed ecco l’elenco delle strade chiuse e le modifiche alla viabilità per permettere la realizzazione della manifestazione.

In provincia di Savona, sono coinvolte le Strade Statali nn. 1, 453, 582, alcuni tratti comunali e le Strade Provinciali nn. 3, 6, 13, 18, 19, 35, 55 ricadenti nel territorio dei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Ceriale, Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga. Il tratto di arrivo sarà effettuato in località Colla Micheri nei Comuni di Andora e Laigueglia.

Per permettere il regolare svolgimento della competizione la Prefettura di Savona ha ordinato la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso della gara ciclistica denominata “Gran Fondo Internazionale Laigueglia 2020”.

Ecco la tabella completa con i “passaggi” Comune per Comune e i relativi orari previsti.

Ovviamente, in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.