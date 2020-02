Veloce, non gioisce solamente la prima squadra: weekend positivo per le formazioni giovanili

Savona. Il fine settimana appena trascorso, sabato 8 e domenica 9 febbraio, è stato più che mai a tinte granata, non solo per il successo in Promozione.

Se la doppietta di Maida contro il Ceriale ha fatto esultare la prima squadra di mister Bruno Tanda, che conquista così la seconda vittoria esterna consecutiva, risposte convincenti sono arrivate anche dalle compagini del settore giovanile della Fbc Veloce 1910.

Impegnata nell’insidiosa trasferta di Celle Ligure, la Juniores Under 19 interprovinciale ha pareggiato a reti bianche contro le civette giallorosse. Grazie al prezioso punto ottenuto, i ragazzi dei mister Musso e Ceraolo consolidano il secondo posto in classifica con 41 punti a sole due lunghezze dalla capolista Ventimiglia.

Il medesimo campo della Natta di Celle Ligure ha visto impegnati, per l’ultima gara di andata, sempre nella giornata di sabato, i Giovanissimi Under 15 provinciali. Guidati dall’inossidabile coppia dei mister Penna e Zunino, i ragazzi velociani si sono imposti per 3 reti a 2 sui pari età del Varazze Don Bosco in virtù delle marcature di Rebagliati, Marino ed Esposito. Grazie all’ennesimo successo, il decimo su undici incontri complessivi, i granata terminano il girone di andata al secondo posto in classifica con 30 punti, a meno 1 dal Savona ed a più 6 sulla Priamar.

Archiviate così le gare del sabato, domenica è stato il turno degli Allievi Under 17 provinciali e dei Giovanissimi Under 15 regionali.

I primi, condotti dal “general” Marco Pensa, hanno fatto visita ai cugini della Priamar. Al termine di un derby a senso unico, i velociani hanno espugnato il Levratto per 5 reti a 0. Mattatori di giornata Tuci, Murialdo, Beltramo, Brando e Matteuzzi. Grazie a questo successo gli Allievi si consolidano al terzo posto in classifica con 17 punti (a meno 7 dal Riviera del Beigua ed a più 6 sulla San Filippo Neri).

L’ultima gioia del weekend è stata regalata dai Giovanissimi regionali, i quali erano impegnati sul terreno della Sanremese nella terza giornata di ritorno. Al termine di una gara vibrante e combattuta, i ragazzi di mister Ottone si sono imposti per 3 a 2 grazie alle realizzazioni di Martino, Benzi e Sanchez.

In attesa di incontrare nel prossimo turno fra le mura amiche l’Albenga, i granata stazionano al quinto posto in classifica con 22 punti e con l’obiettivo di raggiungere la Genova Calcio che li precede di sole 4 lunghezze.

“I positivi risultati conseguiti nel weekend passato ci riempiono di orgoglio – dichiarano all’unisono il presidente Bertrand Viti ed il vicepresidente Francesco Sanguineti – e testimoniano il buon lavoro e l’ottima programmazione intrapresi in questi anni. Avanti così e tutti pronti a festeggiare il 110° compleanno della nostra amata Veloce!“.