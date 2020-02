Varazze. Incidente di percorso, questa mattina a Varazze, per un tir in transito lungo via Monte Grappa.

Per cause ancora da accertare, infatti, il mezzo sarebbe rimasto incastrato lungo una delle due arterie che costeggia il torrente Teiro. Dopo alcuni disagi alla viabilità, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varazze, assistiti anche da un’autogru proveniente da Savona.

Foto 2 di 2



Dopo l’intervento dei pompieri, la viabilità nel tratto interessato dall’incidente è tornata alla normalità.