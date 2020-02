Varazze. Il Varazze esce indenne dalla temibile trasferta di Ceriale, al termine di una partita difficile, che a parere di Luca Calcagno “è stata condizionata da una gestione dei cartellini, che ha lasciato perplessi ambedue le squadre”.

Luca Calcagno, dopo essere ritornato per un attimo al pareggio (1-1) con il Ceriale, punta il dito sui quaranta punti messi in cascina dalla sua compagine, che garantiscono il consolidamento della categoria.

“L’obiettivo salvezza, raggiunto a otto giornate dal termine è un qualcosa di incredibile e inaspettato per una realtà come la nostra, i ragazzi stanno disputando un campionato memorabile e tutti gli elementi della rosa sono fondamentali per potere fare questo percorso”.

“Nella gara con il Ceriale, a causa dei tanti infortuni, ci siamo presentati in sedici giocatori, di cui due con l’influenza e nonostante tutto chi ha giocato e chi è entrato ha gettato il cuore oltre l’ostacolo”.

“Questi risultati sono un record per il Varazze, visto che negli ultimi anni alternava la Prima Categoria alla Promozione… raggiunto l’obiettivo, proveremo, senza alcun tipo di pressione, a toglierci altre soddisfazioni”.