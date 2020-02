Varazze, centauro va a sbattere contro un muro: trasportato al San Paolo

Varazze. Brutta caduta, questa mattina a Varazze, per un centauro rimasto coinvolto in un incidente.

Secondo quanto riferito, per cause ancora da accertare il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro un muro.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola. Il malcapitato è stato quindi trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.