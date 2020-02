Tovo San Giacomo. Il cuneese Giovanni Quaglia e la fondista russa Marina Abildaeva si sono aggiudicati l’ottava edizione del Val Maremola Trail. L’evento targato Asd Valmaremola, con Scott a fare da main sponsor, ha contato in totale 438 iscritti, suddivisi fra la gara principale e quella più breve non competitiva, entrambe con passaggi impegnativi e vista sul mar Ligure.

Sui 28 chilometri del duro tracciato del Val Maremola Trail, ad avere la meglio è stato Giovanni Quaglia del team Podistica Valle Varaita. L’atleta di Saluzzo ha tagliato il traguardo in 2h30’17”. La gara si è decisa nelle fasi finali, quando il russo Yuri Bischaev (Geosport Club), fino a quel momento battistrada e in grado di fare una netta differenza in salita, ha dovuto cedere definitivamente il passo al piemontese, molto più esperto nelle discese. Bischaev ha portato a termine la prova in 2h32’58”. Sul terzo gradino del podio il lecchese Andrea Rota del team Osa Valmadrera con il finish time di 2h36’22”. Nella top ten Andreas Gehrer, Stefano Butti, Fabio Cavallo, Danilo Lantermino (vincitore uscente), Mauro Bernardini, Donatello Rota ed Edoardo Marchisio.

L’hanno corsa in staffetta, novità di questa edizione, con passaggio di testimone al 15° chilometro, Luca Beltrame e Stefano Avalle: sommando i loro tempi, il crono della coppia è 3h14’39”.

In ambito femminile il successo è arriso a Marina Abildaeva, atleta russa tesserata Geosport Club, che ha chiuso la sua performance in 3h07’54” anticipando avversarie di tutto rispetto. In seconda posizione troviamo la vincitrice dello scorso anno Giulia Botti, team Mud & Snow, in 3h10’58”. Terzo tempo (3h18’50”) per la forte mountain runner dell’Atletica Canavesana Katarzyna Kuzminska. Fra le migliori dieci di giornata Elisa Giordano, la leader delle Skyrunner Italy Series Cecilia Pedroni, Monica Francesca D’Urso, Elena Vanzini, Daniela Bonnet, Mariagrazia Pellegrino e Agnese Motta.

Il percorso ad anello con partenza e arrivo a Tovo San Giacomo ha attraversato le colline intorno a Finale Ligure, Pietra Ligure e Borgio Verezzi, toccando anche Giustenice e Magliolo: 28 chilometri la lunghezza complessiva, condita da 1.600 metri di dislivello.

Una corsa non competitiva della lunghezza di 14 chilometri e 700 metri di dislivello positivo, il Try Trail, è andata in scena partendo trenta minuti più tardi rispetto alla prova regina. Al maschile si è imposto Smaile Bouraoui (As Monaco) in 1h10’41”, anticipando Marcello Zarrillo e Lorenzo Parodi. Nel femminile Giuseppina Mattone (Boves Run) con il tempo di 1h30’31” si è lasciata alle spalle Elisa Nardi e Ramona Siri.

La gara lunga ha visto ai nastri di partenza 242 atleti, dei quali 223 sono giunti al traguardo (188 maschi e 35 femmine); 6 gli staffettisti (3 maschi e 3 femmine); 153 i partecipanti al Try Trail, dei quali 148 al traguardo (106 maschi e 42 femmine). Nel complesso, quindi, sono 401 gli atleti che si sono cimentati nell’edizione 2020.

Soddisfazione da parte del presidente dell’Asd Valmaremola Trail Paolo Manca che, al termine di questa ottava edizione, ha espresso i ringraziamenti più sinceri da parte della società organizzatrice nei confronti dei volontari, degli sponsor e degli enti che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione, capace di richiamare atleti da tutta Italia e non solo.