Vado Ligure, una delegazione di sostenitori di “Italia Viva” a cena in un ristorante cinese: “Basta pregiudizi”

Vado Ligure. Nella serata di ieri, una delegazione di sostenitori savonesi di Italia Viva ha portato la propria solidarietà alla comunità cinese, simbolicamente, con una cena presso il ristorante Shangri Là di Vado Ligure.

Spiegano i promotori dell’iniziativa: “In questi giorni assistiamo a numerosi episodi di pregiudizio e razzismo nei confronti delle comunità cinesi che vivono in Italia. Episodi su cui la propaganda della destra sovranista ha soffiato, come loro uso, per seguire i propri fini propagandistici. Ed ecco che il tessuto commerciale delle comunità cinesi viene colpito immotivatamente e per mala informazione, anche nella nostra provincia”.

“Italia Viva ha voluto dimostrare la sua solidarietà nei confronti delle persone colpite da questa ennesima campagna di odio e pregiudizio, che si aggiunge alla sofferenza per la situazione nel loro Paese. Sappiamo che è solo una goccia nel mare, ma ringraziamo tutti i partecipanti alla cena ed il ristorante per la fantastica accoglienza” concludono.