Vado Ligure, operaio colpito in testa da un carrello: portato al San Paolo

Vado Ligure. Paura questa mattina a Vado dove un operaio, verso le 9:15, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava scaricando il proprio camion quando all’improvviso un carrello si sarebbe sganciato dal veicolo, colpendolo in testa. Immediati sono scattati i soccorsi, con la Croce Rossa di Savona che è intervenuta nel giro di pochi minuti.

Per l’operaio, che non ha mai perso conoscenza, una ferita in testa che ne ha causato il trasporto al San Paolo in codice giallo.