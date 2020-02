Vado Ligure. È stato inaugurato oggi presso i giardini a mare “C. Colombo” il nuovo parco giochi “Robinson”, la nuova area ludica voluta dall’amministrazione comunale di Vado Ligure.

Quasi 200 mila euro di investimento e 1.500 mq di ampiezza: questi alcuni numeri della nuova area che, nel pomeriggio, ha aperto ufficialmente al pubblico alla presenza del sindaco Monica Giuliano e del vicesindaco Fabio Gilardi: “Questo è il parco più importante che abbiamo sul nostro territorio – spiega il primo cittadino di Vado Ligure – e raccoglie anche i bambini che arrivano da altre città vicine. È un parco ludico completamente rinnovato, destinato ai più piccoli e ai più grandi.

“Abbiamo fatto un piano di ristrutturazione di tutti i parchi gioco partendo dalle frazioni – ha affermato Monica Giuliano -. Gli ultimi 200 mila euro destinati a questi parchi ludici li abbiamo investiti qui. E lo facciamo continuamente, anche perché abbiamo un piano di investimento annuale volto a sostituire i vecchi giochi presenti”.

Nel parco, che durante i lavori di riqualificazione è sempre rimasto accessibile (a metà) ai cittadini, sono diversi gli interventi che sono stati realizzati per rinnovare e mettere in sicurezza l’intera area: “Non solo abbiamo installato alcuni giochi di nuova generazione, come la funicolare – spiega il vicesindaco e assessore Fabio Gilardi – ma sono stati spesi dei soldi anche per metterlo a norma e, contestualmente, renderlo più attraente. Sono state rifatte le pavimentazioni, ora gommate e a norma, che daranno meno problemi anche per la manutenzione. Stesso discorso per le sedute e i nuovi giochi. Prossimamente, inoltre, verrà installata anche una struttura ombreggiante per fare in modo che d’estate ci sia ombra e tranquillità. Questo parco ambisce ad essere un punto di attrazione anche per i comuni limitrofi. Nei prossimi mesi verranno finanziati nuovi interventi anche negli altri parchi” ha concluso Gilardi.

Tra gli interventi attuati, come spiegato dall’amministrazione comunale, il rifacimento di tutte le pavimentazioni in ghiaia presenti con pavimentazione in gomma colata antitrauma (oltre 700m) e calcestruzzo drenante; la realizzazione di nuova aiuola centrale con impianto di irrigazione; l’installazione di nuovi giochi (teleferica, altalena e giochi a molla), una nuova fontanella dell’acqua e una tensostruttura a vela per la sosta, oltre alla rigenerazione dei giochi e dell’arredo già presente; la posa di nuove panchine e di una fontana per l’acqua. Rifatta anche la pavimentazione dell’ingresso del parco, uniformandola a quella della passeggiata con autobloccanti grigi.