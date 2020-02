Vado Ligure inaugura il nuovo parco giochi Robinson: “1500 mq di divertimento in sicurezza”

Vado Ligure. Verrà inaugurato domani, mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 15 presso i giardini a mare “C. Colombo”, il nuovo parco giochi “Robinson”. L’investimento che l’amministrazione comunale di Vado Ligure ha voluto sostenere per il completo riammodernamento del proprio parco giochi comunale è pari a 191.500 euro.

“Situato proprio al centro della passeggiata pedonale a mare, conosciuto e frequentatissimo da tutti i bambini vadesi e dei comuni limitrofi, il Parco Robinson si presenta oggi come un unicum sul territorio – spiegano dal Comune – sia per la varietà e la qualità dei nuovi giochi installati, sia per le scelte tecnologiche di allestimento che lo contraddistinguono per innovazione e sicurezza”.

Tra gli interventi attuati il rifacimento di tutte le pavimentazioni in ghiaia presenti con pavimentazione in gomma colata antitrauma (oltre 700m) e calcestruzzo drenante; la realizzazione di nuova aiuola centrale con impianto di irrigazione; l’installazione di nuovi giochi (teleferica, altalena e giochi a molla), una nuova fontanella dell’acqua e una tensostruttura a vela per la sosta, oltre alla rigenerazione dei giochi e dell’arredo già presente; la posa di nuove panchine e di una fontana per l’acqua. Rifatta anche la pavimentazione dell’ingresso del parco, uniformandola a quella della passeggiata con autobloccanti grigi.

“Il parco ha giochi adatti a tutte le fasce d’età, dai più piccoli ai più grandi – commentano dal Comune – e ampi spazi dove poter correre e giocare in sicurezza. Le lavorazioni sono state svolte senza mai chiudere il parco, garantendo sempre la fruibilità in piena sicurezza”.