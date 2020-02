Vado Ligure. Nella diciassettesima giornata del campionato Under 16 Eccellenza l’Azimut Pallacanestro Vado si aggiudica largamente il derby di ritorno con Pegli e coglie la matematica certezza della qualificazione alla seconda fase nazionale con cinque giornate di anticipo.

Dopo il successo per 98-51 ottenuto all’andata, i ragazzi di coach Prati bissano quasi anche il punteggio chiudendo 93-58, vincendo tutti e quattro i quarti (24-13, 29-16, 20-18, 20-11 i parziali) ed approfittandone per provare in attacco movimenti in grado di coinvolgere maggiormente gli esterni che, dopo le incertezze iniziali, rispondono bene.

L’assenza di Biorac, vittima di un pestone dopo 9’25″, viene rimpiazzata da un Adamu in versione deluxe (27 punti in 27 minuti con 15 tiri e 14 rimbalzi) e dai 48 punti delle quattro guardie con Squeri (4 su 5 da tre) e Bonifacino sugli scudi.

Pegli risponde con una prestazione balistica oltre le aspettative ed un atteggiamento che consente alla partita di essere utile nonostante il divario nel punteggio e la differente classifica (sono 18 punti di divario tra Vado e gli arancioblù).

La prossima gara per i vadesi sarà l’insidiosa trasferta di Collegno sabato 8 febbraio alle ore 16,30. Se vogliono puntare al successo nel girone i biancorossi non possono perdere alcuna delle ultime cinque gare.

Il tabellino della Pallacanestro Vado: Adamu 27, Monaldi 5, Bonifacino 13, Biorac 5, Calvi, Fantino 5, Micalizzi 6, Guidi 11, Squeri 19, Marzulli 4. All. Prati, ass. Garaventa – Guarnieri.