Under 16 Eccellenza: Vado ha la meglio sulla Tam Tam Torino

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado si aggiudica la vittoria nella nona giornata del girone di ritorno nel campionato Under 16 Eccellenza, girone Piemonte. A farne le spese la formazione del Tam Tam Torino.

Trasferta che nascondeva insidie dovute a noie fisiche per alcuni giocatori di Vado, ma fin dal primo quarto non c’è stata granché partita con Bjorac e Adamu ancora una volta a dominare nel pitturato ed un Fantino in versione deluxe trascinatore insieme a Guidi dell’offensiva vadese.

All’intervallo lungo il punteggio recita 53 a 19 per Vado e consente ampie rotazioni in modo da far riposare i giocatori a mezzo servizio e far macinare minuti a quelli che di solito ne giocano meno.

La Tam Tam continua nel suo gioco corale tanto da vincere il quarto ed ultimo parziale di gioco con il punteggio di 22 a 11. La partita si chiude sul punteggio di 56-87.

Buona prova della squadra biancorossa che si mantiene nel gruppo che comanda la classifica e fa bene sperare in vista delle ultime due partite della stagione regolare dove bisognerà “solamente” vincere per aggiudicarsi il titolo di campione regionale del Piemonte. Testa alla prossima contro Novipiù Casale al Dome, quando la Federazione consentirà di giocare viste le disposizioni per il virus Corona. Per chiudere, ci sarà da giocare l’incontro sul campo del Basket Galliate, fanalino di coda.

Il tabellino:

Tam Tam Torino – Azimut Pallacanestro Vado 56-87

(Parziali: 9-30; 19-53; 34-76)

Azimut Pallacanestro Vado: Tanca 2, Adamu 29, Monaldi 2, Bonifacino 3, Bijorac 20, Calvi 2, Fantino 12, Micalizzi 4, Guidi 11, Squeri 2, Marzulli ne. All. S. Imarisio, ass. all. Colandrea e Garaventa-Torre.

Arbitri: Accorsi (Venaria Reale) e Deaglio (Grugliasco).