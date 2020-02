Under 15 Eccellenza: la Pallacanestro Vado cede alla Granda College

Vado Ligure. Ultima partita del girone di andata della Coppa Piemonte, che vede la Pallacanestro Vado impegnata contro la Granda College Cuneo al pallone Geodetico.

Gli ospiti sfruttano fin da subito il loro vantaggio fisico nel pitturato e a rimbalzo sia difensivo, concedendo pochi secondi tiri, sia offensivo che permette loro spesso di avere più possessi ad azione. I primi due quarti vedono i cuneesi avanti di 19 punti sulla Pallacanestro Vado che, faticando, ha provato a non perdere il contatto.

Coach Colandrea nell’intervallo cerca di rimettere in equilibrio la partita mettendo a posto i meccanismi difensivi e caricando i suoi ragazzi.

I biancorossi, alla ripresa del gioco, mettono in pratica le cose dette negli spogliatoi e si aggiudicano il terzo quarto, mostrando in campo una difesa che costringe gli avversari a soli 9 punti. L’ultimo quarto inizia come si è chiuso il terzo e i padroni di casa si portano fino al meno 8 ma, complice la stanchezza, i piemontesi riprendono il pallino del gioco e si aggiudicano il match per 46-61.

Da sottolineare la buona prestazione del 2006 Capitelli autore di 10 punti ed una buona prova sia offensiva che difensiva. Vado dovrà ripartire dai secondi due quarti e continuare a lavorare per cercare di trovare la prima vittoria. Si riprenderà domenica 8 marzo alle ore 17 con la partita tra Vado e My Basket.

Il tabellino della partita valevole per la 4ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Granda College Cuneo 46-61

(Parziali: 9-18; 19-38; 35-47)

Azimut Pallacanestro Vado: Giannone 2, Tridondani 6, Trucco, Capitelli 10, Fazio, Giusto Bellando 12, Recagno 2, Caviglia 7, Migone 7, Mozzati, Gallo. All. Colandrea, ass. all. Garaventa Torre.

Granda College Cuneo: Ceban 6, Rinaudo, Manfredi 21, Tamagno 5, Lerda 2, Giusiana 16, Putorti 4, D’Agostino 3, Zuppanelli 4. All: Lelli.

Arbitri: Vozzella (Genova) e Zappa (Loano).