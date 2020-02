Un San Valentino in intimità senza figli? L’iniziativa del Comune di Spotorno

Spotorno. San Valentino si avvicina e tutte le coppie, sposate e non, iniziano a prepararsi per la ‘Festa degli innamorati’. Anche a Spotorno sono iniziati i preparativi, e un aiuto per le coppie, quest’anno, arriverà anche dal Comune.

E si attiverà non solo per gli eventuali genitori, ma anche per i figli. “La sera di San Valentino volete prendervi una serata solo per voi? La ludoteca farà giocare i vostri bambini dalle 19.30 alle 22.30, – si legge nella nota Facebook dell’ente comunale. – Organizzeremo giochi, laboratori e letture per i vostri bambini. E al vostro arrivo ci sarà una sorpresa”.

“Il servizio è gratuito e verranno accolti tutti i bambini iscritti o non al servizio della Ludoteca, che devono arrivare con la cena già fatta. Ci sono 30 posti disponibili e saranno accolti tutti i bimbi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 13 febbraio, vanno fatte al numero 345.0255552”.