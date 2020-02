“Un pensiero da Fabio”: raccolta fondi per Lara, Gaia e Diego affetti da atrofia muscolare spinale

Savona. Grazie alle iniziative in memoria di Fabio Tocco, il Cral Bitron di Savona è stato in grado di accantonare una cifra di 1.500 euro che sono stati donati a tre simpaticissimi bambini: Lara, Gaia e Diego affetti da SMA2, una forma di atrofia muscolare spinale.

Questa cifra potrà aiutare le attività di ricerca e sperimentazione per i loro progressi futuri, e supportare le famiglie nelle spese quotidiane dei loro figli.

“A tutti i soci del CRAL Bitron Savona e agli amici “storici” di Fabio (che non smettono mai di dare il loro contributo) un enorme grazie per la disponibilità, la fiducia e la partecipazione dimostrata in questi anni” si legge in una nota.