UltrAndoraRun: sabato 29 febbraio la prima ultra maratona della Liguria

Andora. Si correrà nel porto di Andora la prima ultra maratona della Liguria. Un circuito sul mare, della durata a scelta di 6 o di 12 ore, dedicato ai runner abituati a prestazioni sportive eccezionali. La UltrAndoraRun è in programma sabato 29 febbraio, con partenza alle ore 9,30, e si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dal consigliere delegato allo sport, Ilario Simonetta, per concretizzare il binomio sport e accoglienza turistica in questo primo periodo del 2020, anno in cui Andora fa parte della Community Europea dello Sport.

Si tratta di una competizione davvero particolare che gli atleti, abituati a gareggiare sulle strade, potranno correre in tutta sicurezza in un circuito in piano, chiuso, ma articolato e panoramico.

“La nostra regione non ha mai ospitato una competizione di questo genere, riservata a runner di livello, capaci anche di raggiungere e superare i 75 chilometri di corsa in 6 ore e i 120 in 12 ore – spiega il consigliere Ilario Simonetta, sportivo egli stesso ed ultra maratoneta -. È un tipo di gara bella anche da vedere per il pubblico e selettiva: una sfida con se stessi che prevede una grande preparazione e che ha le caratteristiche per attirare iscritti da ogni parte d’Italia. Debuttiamo con la soddisfazione di essere una prova del 18° Grand Prix Iuta 2020 di Ultramaratona, prova Criterium Regionale fascia Nord. Le iscrizioni sono aperte da qualche giorno: hanno già confermato la loro presenza sportivi che si sono imposti in importanti competizioni di questo genere. Il clima della Liguria, lo scenario a pochi passi dalle spiagge in cui si svolge la sfida e l’originale percorso lungo le banchine del porto, dovrebbero essere particolarmente attrattivi. Anche il prestigioso Club Super Marathon Italia si è interessato alla nostra gara che vogliamo diventi una classica della Liguria. Ringrazio la RunRivieraRun, in particolare il presidente Luciano Costa, per la preziosa collaborazione e tutti i volontari che saranno impegnati nell’organizzazione e nell’assistenza agli atleti e i militi della Croce Bianca”.

La manifestazione sportiva è organizzata dal comune di Andora in collaborazione con l’Asd RunRivieraRun, con il patrocinio della Regione Liguria, del Coni e della Federazione Italiana di Atletica Leggera e della Iuta; si svolgerà sabato 29 febbraio, con partenza fissata alle ore 9,30 per entrambe le gare.

Il circuito è di circa due chilometri ed ha la caratteristica di poter essere realizzato in tutta sicurezza. Tutta la gara sarà fotografata dal Circolo Fotografico Andora che metterà a disposizione le immagini su tutti i social coinvolti nella manifestazione.

Le iscrizioni si ricevono fino a giovedì 27 febbraio, on line sul sito www.wedosport.net o presso gli uffici della RunRivieraRun (telefonando allo 0196898607 o inviando il modulo d’iscrizione alla mail info@runrivierarun.it). Il giorno prima della gara, dalle 15 alle 18, nel porto di Andora avverrà la consegna dei pettorali e del pacco gara che potranno essere ritirati anche il giorno stesso della gara, fino alle ore 9.