Pietra Ligure. “Il successo iniziale dei primi appuntamenti in cartellone e prossimi tutto esaurito testimoniano la bontà di lanciare una grande stagione di spettacoli al cinema-teatro Moretti, simbolo di una rinascita culturale per la nostra cittadina”. Lo ha detto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi commentando il numeroso pubblico che si appresta ad ospitare la sala pietrese per i prossimi eventi in programma.

Dopo il sold out dell’omaggio della band “Il ClanDestino” in occasione dell’80esimo compleanno del cantautore genovese Fabrizio De Andrè, biglietti esauriti per domenica 8 marzo quando uno strepitoso Vittorio Sgarbi sarà protagonista di “Raffaello”, una lectio magistralis sull’artista rinascimentale giocata tra narrazione, musica e attualità. E ancora mercoledì 25 marzo “Balliamo sul mondo”, l’attesissimo musical che porta in scena i più grandi successi di Luciano Ligabue e che sta registrando il tutto esaurito nei principali teatri italiani.

“Nomi importanti e qualità degli spettacoli sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo, oltre a ritornare a gestire come Comune il nostro cinema-teatro” ha aggiunto.

“Il nostro obiettivo è che possa diventare un polo culturale di eccellenza a livello provinciale e non solo, attirando pubblico da tutta la regione e fuori dai confini liguri: nuovi spettatori di diverse età e anche giovani”.

“E assieme all’assessore alla cultura Daniele Rembado siamo al lavoro per avere sponsor e partnership in grado di ampliare ulteriormente l’offerta e la programmazione” ha concluso il primo cittadino pietrese.

Tra gli spettacoli della stagione: martedì 31 marzo lo storyteller più famoso d’Italia e giornalista Sky Federico Buffa, che con “Due pugni guantati di nero” ripercorrerà una delle pagine più significative dell’atletica leggera racchiusa in quell’indimenticabile gesto durante i Giochi Olimpici del 1968.

La stagione teatrale pietrese si concluderà con i due memorabili appuntamenti di aprile che vedranno martedì 7 lo spettacolo dolce-amaro “Nel nostro piccolo” di Ale e Franz e venerdì 24 il concerto tra comicità, musica e aneddoti “Le mie canzoni altrui” con uno spettacolare Neri Marcorè.