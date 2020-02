Loano. Si è svolto quest’oggi (21 febbraio), al Loano 2 Village di Loano, “Liguria 20.25: turismo, costa, entroterra”, convegno organizzato dalla Lega Liguria.

A partire dalle 10, si sono svolti workshop tematici con tecnici, stakeholder e rappresentanti delle categorie su turismo e sviluppo economico, coordinato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti; turismo e imprese balneari coordinato dal vicepresidente della Commissione Industria e Turismo in Senato senatore Paolo Ripamonti; entroterra, outdoor e agroalimentare, coordinato dall’assessore regionale allo Sviluppo dell’entroterra e all’Agricoltura Stefano Mai. Presente anche l’ex segretario provinciale della Lega e sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme.

di 9 Galleria fotografica Incontro Lega Loano 2020









Nel pomeriggio, quindi, alle 14.30 si è aperta, con il saluto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assemblea plenaria in cui verranno illustrati al pubblico i risultati in sintesi dei tavoli di lavoro tematici.

“Durante la giornata odierna ci siamo concentrati in particolare sulla questione turismo che, per la Regione Liguria, significa business, iniziative e riuscire a portare più persone possibili in questa terra per farla conoscere e amare. Turismo, inoltre, vuole dire anche far amare anche tutti quei prodotti dell’agroalimentare ligure che magari non tutti conoscono”, ha dichiarato il senatore e già ministro a Turismo e Agricoltura Gianmarco Centinaio.

“Più persone riusciamo a portare in Liguria e più servizi si danno ai turisti meglio è. Buona nomea per la Regione vuole dire fare impresa e permettere ai giovani liguri di rimanere qui. L’assessore regionale Mai ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni, quindi penso che la strada tracciata sia positiva e condivisa da tanti liguri. Lo dimostra oggi la sala piena in un giorno lavorativo in settimana, ma la gente vuole investire tempo per capire e dire la sua”, ha concluso.

Quindi, l’intervento di Edoardo Rixi, deputato Lega e responsabile nazionale Infrastrutture: “Bellissimi i workshop che si sono svolti questa mattina con esperti del settore. La Liguria è una meta turistica importante e la riqualificazione turistica aiuterà gli operatori per le nuove sfide che ci aspettano. Questa è una Regione che deve essere sempre più attenta al settore turistico, che è anche strettamente connesso al tema della infrastrutture. Oggi è stata davvero una giornata importante, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto in A6, che serve proprio anche per i flussi turistici della Regione. Obiettivo di oggi è stato quello di condividere con il territorio quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da fare”.

Infine, le parole dell’assessore regionale allo Sviluppo dell’entroterra e all’Agricoltura Stefano Mai: “Insieme alle principali categorie agricole e della pesca, a personalità del volontariato, dello sport, a chi fa turismo e agli amministratori comunali, abbiamo voluto fare il punto e mettere a sistema tutto ciò che di buono abbiamo fatto fino ad oggi. La Liguria non è seconda a nessuno: qui abbiamo tutto e dobbiamo solo essere in grado di far maggiormente squadra”.

“Attraverso progetti e fondi europei vogliamo aumentare e migliorare la sinergia. Vogliamo, inoltre, creare nuovi pacchetti turistici che mettano al centro le nostre aziende agricole e quelle del mondo della pesca. Come? Facendo turismo in agricoltura, accompagnando i turisti in vigneti, uliveti e campi fioriti, ma anche facendogli conoscere la nostra grande capacità di fare pesca e ittiturismo. Se sapremo cogliere questa sfida, il futuro sarà sicuramente più roseo”, ha concluso.

Alle 15.30, infine, si è svolta la tavola rotonda sulla direttiva Bolkestein con interventi di: Rixi, Centinaio e Marco Campomenosi, capodelegazione Lega all’Europarlamento.