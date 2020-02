Laigueglia. Il Trofeo Laigueglia, classica d’apertura del calendario nazionale, alza il sipario sulla stagione italiana del ciclismo su strada.

La manifestazione, ideata da Pino Villa nel 1964, inserita da quest’anno nella categoria Uci Pro Series, è organizzata dal Gs Emilia.

Il percorso ricalca lo stesso delle ultime edizioni. Partenza e arrivo nel borgo marinaro di Laigueglia. Tracciato impegnativo; 202 km, quasi quattromila metri di dislivello.

A trenta chilometri dal via inizia la salita verso Arnasco (370 s.l.m.). Quindi il primo gran premio della montagna, la Cima Paravenna (460 s.l.m.). A seguire, discesa da Crocetta, nella piana di Albenga e dunque primo passaggio a Laigueglia (zona rifornimento).

Si prosegue verso Andora, la valle del torrente Merula e Stellanello, dove viene affrontata l’ascesa del Testico (460 s.l.m.). Ridiscesi ad Alassio, i corridori si immettono nel circuito di Colla Micheri, breve ma selettiva salita di 2 km all’8.8%, da ripetere quattro volte.

Ultima asperità, lo strappo di Capo Mele, prima della conclusiva picchiata verso il traguardo di via Roma. Il più vecchio vincitore nell’albo d’oro della corsa è Pierino Gavazzi (nel 1989, 38 anni e 2 mesi). Il più giovane risulta invece il compianto belga Frank Vandenbroucke (nel 1996, 21 anni e 3 mesi).

I ciclisti partecipanti sono 127, in rappresentanza di 19 gruppi sportivi. La francese AG2R-La Mondiale unica compagine del circuito World Tour (l’èlite del ciclismo). Sette le formazioni Professional, vale a dire: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Gazprom-RusVelo, Nippo Delko Provence, Riwal Readynez, Team Arkéa-Samsic e Vini Zabù KTM.

Presente inoltre la nazionale italiana (guidata in ammiraglia dal commissario tecnico Marino Amadori), nella quale spicca come atleta di punta il nome di Giulio Ciccone, lo scorso anno maglia azzurra degli scalatori al Giro d’Italia e per due giorni maglia gialla al Tour de France.

Tra le squadre Continental figurano infine: Amore&Vita-Prodir, Beltrami TSA Marchiol, Biesse Arvedi, D’Amico UM Tools, General Store-Essegibi, Giotti Victoria, NTT Continental, Sangemini-Trevigiani-MG.KVis, Team Colpack Ballan e Work Service-Dynatek-Vega.

CHILOMETRI PERCORSI: 60/202

Fuggitivi (1): Baseggio, Di Sante

Gruppo a 8’30”

Cronaca diretta:

I corridori si apprestano a recarsi al chilometro zero, passando dal centro storico cittadino. Si parte alle 11.00 in punto. Giornata soleggiata, sferzata da una leggera brezza marina.

11:05 Usciti da Alassio prova l’avanscoperta un uomo, si tratta di Viktor Filutas della Giotti Vittoria. Una trentina i secondi di vantaggio sul gruppo.

11.20 Il plotone prosegue ad andatura regolare e riassorbe il fuggitivo. Controffensiva di Artur Sowinski (Sangemini), il quale si avvantaggia di una ventina di secondi. Si attraversa Ceriale.

13.40 Il gruppo torna compatto, mentre abbandona intanto Matteo Gaudo, portacolori della Giotti Victoria. Si procede ora a scatti, diretti a Villanova d’Albenga.

Ai piedi della salita verso Arnasco due corridori, Matteo Baseggio e Antonio Di Sante, guadagnano più di un minuto. Il gruppo lascia fare.

12.00 Il margine dei due battistrada lievita a oltre 4′. Scocca intanto la prima ora di corsa: media 38,80 km/h.

12.15 In località Vendone, poco prima di Ortovero, il vantaggio di Baseggio e Di Sante aumenta. Nell’ordine dei sei minuti.