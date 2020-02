Trofeo Laigueglia, Giulio Ciccone: “La dedico a mia mamma, la grinta l’ho presa da lei”

Laigueglia. Giulio Ciccone, classe 1994, è il vincitore della 57ª edizione del Trofeo Laigueglia. Professionista dal 2016, corre per il team Trek-Segafredo; oggi è arrivato sul traguardo in solitaria, ottenendo così il suo sesto successo tra i professionisti.

“Sono stato aiutato anche un po’ dalla mia furbizia – dichiara, poco dopo la premiazione -. L’anno scorso avrei sbagliato; dopo tanti richiami forse sono diventato un po’ più astuto in gara, sono contento. La condizione c’è, ho lavorato a Teide due settimane insieme a tutto il gruppo Nibali quindi sapevo di avere una buona condizione alle spalle. Però il tratto un po’ pianeggiante dopo la discesa onestamente mi faceva un po’ paura. Però è andata bene così e sono molto soddisfatto di iniziare questa stagione con una vittoria”.

Un successo conseguito indossando la maglia della nazionale italiana. Ciccone ha parole di elogio per i compagni odierni: “Devo ringraziarli perché eravamo un gruppo di giovani, tutti molto disponibili e molto vogliosi di fare bene. Devo ringraziarli uno per uno, sicuramente avranno un gran bel futuro anche loro che sono ancora dilettanti”.

L’abruzzese, nel 2019, ha vestito per due giorni la maglia gialla al Tour de France. “Sono emozioni un po’ differenti, però per me gara è gara, che sia Laigueglia, Tour o Giro. Quando attacco il numero dietro la schiena entro in una fase di competizione, non riesco a fare a meno di andare a tutta“.

Al traguardo Ciccone ha lanciato gli occhiali al pubblico; spiega così la sua esultanza: “Questa era un po’ una scommessa che avevo con il nostro sponsor tecnico degli occhiali; è nato tutto per scherzo dal Giro dell’anno scorso quando mi hanno detto che questo era il mio gesto e ad ogni vittoria avrei dovuto lanciare gli occhiali. Li ho lanciati apposta”.

“La dedica è per mia mamma Silvana, non c’è dubbio – dice Giulio -. Ci avevo già provato l’anno scorso quando sono rientrato nelle gare di fine stagione dopo la sua malattia e il mio periodo di stop, però la condizione non era al massimo, ero un po’ stanco dopo il Giro e il Tour, quindi non ero riuscito a raccogliere il massimo. Però quest’inverno ho lavorato bene, quest’anno volevo farle questo regalo e ci sono riuscito alla prima gara. Il mio carattere e la mia grinta in bici li ho presi da lei, la voglia di non mollare, di lottare sempre. Oggi sapevo che c’era la diretta, sapevo che era lì a casa che guardava, quindi ho voluto dare il massimo per lei“.