Laigueglia. Saranno 130 gli atleti partecipanti alla 57ª edizione del Trofeo Laigueglia, in rappresentanza di 19 società.

Domani, domenica 16 febbraio, dopo le operazioni preliminari con il foglio firma e la presentazione degli atleti in piazza dei Pescatori e il via ufficioso da via Roma alle ore 10,50, la carovana scatterà alle ore 11, in direzione Alassio. Raggiungerà le località di Albenga, Alassio e Ceriale per poi affrontare la prima asperità della giornata: quella di Onzo, preludio ad una parte di gara particolarmente interessante. Dopo aver toccato Ortovero e Villanova d’Albenga i corridori si dirigeranno verso il primo Gran Premio della Montagna della giornata, quello di Cima Paravenna, salita storica del Trofeo. Dopo un primo passaggio in zona traguardo, a circa metà gara, si entrerà nel vivo con il Capo Mele e il Testico per poi entrare nel circuito conclusivo di 12,6 chilometri con le asperità di Capo Mele e Colla Micheri che sarà affrontato come lo scorso anno per quattro volte prima dell’arrivo, dopo 203 chilometri di gara.

Tra le nazionalità, l’Italia sarà la più rappresentata con 89 atleti, Francia 9, Danimarca 5, Russia 4, Lettonia 3, Giappone 3, Romania 3, Svezia 2, Lituania 1, Ungheria 1, Sudafrica 1, Eritrea 1, Polonia 1, Slovacchia 1, Repubblica Ceca 1, Lussemburgo 1, Norvegia 1, Stati Uniti 1, Colombia 1, Slovenia 1.

Di seguito l’elenco dei partenti, suddivisi per squadra, con il numero di dorsale e la nazionalità.

Gazprom – Rusvelo

1 Velasco Simone (Ita)

2 Canola Marco (Ita)

3 Nych Artem (Rus)

4 Rikunov Petr (Rus)

5 Rovny Ivan (Rus)

6 Scaroni Cristian (Ita)

7 Shalunov Evgeny (Rus)

Ag2r La Mondiale

11 Bouchard Geoffrey (Fra)

12 Chevrier Clément (Fra)

13 Gastauer Ben (Lux)

14 Godon Dorian (Fra)

16 Vendrame Andrea (Ita)

17 Warbasse Lawrence (Usa)

Ntt Continental Cycling Team

21 Bobbo Riccardo (Ita)

22 Rubino Samuele (Ita)

23 Guasco Mattia (Ita)

24 Lavrič Martin (Slo)

25 Marchiori Leonardo (Ita)

26 Pritzen Marc Oliver (Rsa)

Italia

31 Aleotti Giovanni (Ita)

32 Braidot Daniele (Ita)

33 Braidot Luca (Ita)

34 Ciccone Giulio (Ita)

35 Coati Luca (Ita)

36 Ferri Niccolò (Ita)

37 Zambelli Samuele (Ita)

Nippo Delko Provence

41 Beppu Fumiyuki (Jap)

42 Trarieux Julien (Fra)

43 Fedeli Alessandro (Ita)

44 Finetto Mauro (Ita)

45 Girmay Hailu Biniam (Eri)

46 Navardauskas Ramunas (Lit)

47 Oka Atsushi (Jap)

Riwal Readynez Cycling Team

51 Eriksson Lucas (Swe)

52 Kron Andreas Lorentz (Den)

53 Vinjebo Emil Nygaard (Den)

54 Jensen August (Nor)

55 Magnusson Kim (Swe)

56 Schultz Jesper (Den)

57 Veyhe Torkil (Den)

Vini Zabù – Ktm

61 Visconti Giovanni (Ita)

62 Frapporti Marco (Ita)

63 Garosio Andrea (Ita)

64 Rota Lorenzo (Ita)

65 Busato Matteo (Ita)

66 Di Renzo Andrea (Ita)

67 Zardini Edoardo (Ita)

Bardiani Csf Faizanè

71 Albanese Vincenzo (Ita)

72 Carboni Giovanni (Ita)

73 Covili Luca (Ita)

74 Fiorelli Filippo (Ita)

75 Orsini Umberto (Ita)

76 Romano Francesco (Ita)

77 Zana Filippo (Ita)

Team Arkea – Samsic

81 Bonnamour Franck (Fra)

82 Hardy Romain (Fra)

83 Le Roux Romain (Fra)

84 Ledanois Kevin (Fra)

85 Quintana Dayer (Col)

86 Riou Alan (Fra)

87 Rosa Diego (Ita)

Androni – Sidermec

91 Bagioli Nicola (Ita)

92 Bais Mattia (Ita)

93 Bisolti Alessandro (Ita)

94 Frapporti Mattia (Ita)

95 Gabburo Davide (Ita)

96 Gavazzi Francesco (Ita)

97 Ravanelli Simone (Ita)

General Store – Essegibi – F.lli Curia

101 Baseggio Matteo (Ita)

102 Casarotto Davide (Ita)

103 Lucca Riccardo (Ita)

104 Smarzaro Daniel (Ita)

105 Rocchetta Cristian (Ita)

106 Tosin Riccardo (Ita)

107 Andersen Sander Elgaard (Den)

D’Amico Um Tools

111 Bresciani Michael (Ita)

112 Raggio Luca (Ita)

113 Martinelli Ivan (Ita)

114 Nastasi Daniel (Ita)

115 Nesi Nicolas (Ita)

116 Pitzanti Orlando (Ita)

117 Rinaldi Nicholas (Ita)

Biesse Arvedi

121 Belleri Michael (Ita)

122 Carboni Matteo (Ita)

123 Colleoni Kevin (Ita)

124 Conca Filippo (Ita)

125 Menegotto Jacopo (Ita)

126 Plebani Davide (Ita)

127 Taglietti Stefano (Ita)

Team Colpack Ballan

131 Baldaccini Davide (Ita)

132 Martinelli Alessio (Ita)

133 Masotto Giulio (Ita)

134 Piccolo Andrea (Ita)

135 Rigatti Tommaso (Ita)

136 Tiberi Antonio (Ita)

137 Vacek Karel (Cze)

Sangemini – Trevigiani – Mg.K Vis

141 Di Felice Francesco (Ita)

142 Radice Raffaele (Ita)

143 Marinozzi Alessandro (Ita)

144 Ciuccarelli Riccardo (Ita)

145 Salvietti Niccolò (Ita)

146 Di Sante Antonio (Ita)

147 Sowinski Artur (Pol)

Beltrami Tsa Marchiol

151 Baroncini Filippo (Ita)

152 Ferri Gregorio (Ita)

153 Grendene Marco (Ita)

154 Orlandi Massimo (Ita)

155 Parisini Nicolò (Ita)

156 Pesenti Thomas (Ita)

157 Štoček Matúš (Svk)

Work Service – Dinatek – Vega

161 Burchio Federico (Ita)

162 Colombo Raul (Ita)

163 Puccioni Dario (Ita)

164 Rotondi Matteo (Ita)

165 Santoro Antonio (Ita)

166 Totò Paolo (Ita)

167 Zandri Francesco (Ita)

Giotti Victoria – Palomar

171 Dima Emil (Rom)

172 Gaido Matteo (Ita)

173 Jitaru Ciprian Ioan (Rom)

174 Filutas Viktor (Hun)

175 Onesti Emanuele (Ita)

176 Sinza Raul-Antonio (Rom)

177 Zurlo Federico (Ita)

Amore e Vita – Prodir

181 Hishinuma Yukinori (Jpn)

182 Meucci Andrea (Ita)

183 Pelcers Kristaps (Lat)

184 Petelin Charly (Lat)

185 Tizza Marco (Ita)

186 Sergis Kaspars (Lat)