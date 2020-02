Trasparenza sull’etichettatura, Ciangherotti: “Obbligo per riciclare gli imballaggi”

Albenga. “Come rappresentante di Forza Italia mi sento di condividere e di rilanciare ai nostri parlamentari liguri, la proposta che mi è arrivata da una casalinga di Albenga di rendere obbligatorie le indicazioni per il riciclo su tutti gli imballaggi e le confezioni dei prodotti commerciali, soprattutto alimentari”. A dirlo è Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale.

Continua Ciangherotti: “Le tematiche ambientali oggi sono sempre più fondamentali. Spesso, però, per tanti cittadini che sarebbero anche volenterosi diventa difficile fare ad esempio una buona raccolta differenziata, a causa delle tante confezioni e dei tanti imballaggi ancora privi di indicazioni per il loro corretto smaltimento”. E ancora: “Mi fa piacere inoltrare questa proposta ai nostri parlamentari liguri di Forza Italia perché si tratta di un’iniziativa che non nasce dalla politica, ma nasce da una cittadina, una casalinga di Albenga, che ha sfruttato il numero Whatsapp che ho messo a disposizione del territorio proprio per raccogliere suggerimenti e proposte per migliorare la vita dei nostri concittadini”.

Eraldo Ciangherotti ha lanciato la scorsa settimana il numero Whatsapp (3465163207) proprio per ascoltare il territorio e per aggiornare i cittadini sulle proposte di Forza Italia per il Ponente e per la Liguria.