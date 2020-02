Traffico ferroviario per la Maersk, il sindaco Caprioglio: “Anche Savona al tavolo con Rfi”

Savona. “Questa mattina, a seguito delle mie richieste delle scorse settimane, siamo stati convocati anche noi al tavolo con RFI ed abbiamo potuto porre in evidenza, come già anticipato nei giorni precedenti, il tema del passaggio a livello di Zinola che potrebbe comportare disagio alla viabilità nelle zone limitrofe a causa di un aumento del traffico ferroviario, in transito da Parco Doria, da e per la piattaforma multimodale di Vado Ligure”.

Lo ha annunciato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che aveva sollevato la questione anche nel recente incontro in Provincia sulle infrastrutture.

“Ho ringraziato RFI per la disponibilità accordataci nel prospettare insieme soluzioni al fine di mitigare tale impatto” conclude il sindaco savonese.

Ora assieme ad RFI il Comune di Savona cercherà di risolvere la criticità in relazione al traffico merci sulla tratta ferroviaria.