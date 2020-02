Tra IVG e i lettori è San Valentino in anticipo: superati gli 80.000 fan su Facebook

Provincia. Era il 22 febbraio 2017, e la pagina Facebook di IVG.it festeggiava il traguardo dei 50.000 fan. Solo tre anni dopo, anzi qualcosa in meno, la pagina social del quotidiano più letto in provincia di Savona raggiunge un nuovo traguardo: ora sono infatti 80.000 le persone che hanno scelto di avere sulla propria bacheca, ogni giorno, le notizie principali de Il Vostro Giornale.

A quasi 14 anni dalla creazione di IVG.it, nato il 1 aprile del 2006, il tempo, il lavoro e l’importanza sempre crescente del web nelle nostre vite hanno portato a un dato di fatto: la nostra pagina, ormai, è diventata da tempo “la” comunità online dei savonesi, l’ecosistema virtuale che ne racchiude il maggior numero. Per questo ad esempio capita spesso che la nostra pagina venga utilizzata anche per diffondere appelli, messaggi di pubblica utilità o, perchè no, qualche “risata locale”. Se il social network è un mare, la pagina di IVG è il porto dei savonesi, quello a cui guardano come punto di riferimento.

Ma è proprio Il Vostro Giornale ad essere diventato il punto di riferimento per l’informazione locale. Ottantamila infatti non è solo il numero dei fan su Facebook, ma anche, approssimando un po’, il numero di lettori che ogni giorno si informa sulle pagine di IVG: sono infatti circa 75mila gli accessi unici nelle giornate “tipo”, senza particolari eventi di cronaca in grado di far lievitare il numero di letture anche oltre le 100.000 “copie digitali”. Un dato significativo perchè significa una penetrazione quotidiana sul territorio ormai acquisita, e slegata dalle “news di giornata”. Senza contare i “picchi”, gli eventi davvero eccezionali: durante l’allerta meteo del 24 novembre 2019, ad esempio, la diretta no-stop di IVG è stata seguita da oltre 760.000 utenti unici.

Settecentosessantamila. Il che significa, in pratica, che a leggerci in quei giorni non è stata solo l’intera provincia, ma anche molti residenti altrove ed ansiosi di conoscere la situazione della loro terra. Numeri alla mano, insomma, possiamo ormai affermarlo con orgoglio: grazie alla fiducia quotidiana di una grande fetta di savonesi, IVG è senza dubbio il sito web di riferimento per il nostro territorio. Come per leggere di cucina, tv o tecnologia si va sui blog dedicati, per leggere “del savonese” si va su IVG. E se si vuole “parlare ai savonesi”, non esiste oggi canale più efficace dell’accoppiata giornale/social network di IVG.

E per sancire in maniera più chiara questo status, nonché per cercare di migliorare sempre più la qualità del giornale, IVG è pronta a lanciare nel 2020 due diverse novità. Per ora è ancora tutto “in lavorazione” ma saranno annunciate ufficialmente nel corso del mese di marzo e diventeranno operative dal 1 aprile, proprio nel giorno in cui IVG compirà 14 anni. Una delle due novità riguarderà la modalità di fruizione dei contenuti: non vi sveliamo ancora nulla, ma possiamo anticipare che coinvolgerà un partner di assoluto prestigio, un marchio letteralmente di livello mondiale. L’altra riguarderà invece la redazione, con l’ingresso di una nuova figura che, ne siamo certi, farà fare al giornale un ulteriore “scatto” in avanti.

Con l’obiettivo, ancora una volta, di fornire un servizio sempre migliore a Voi lettori. Perchè “IVG” significa, letteralmente, Il Vostro Giornale. Oggi più che mai. E per questo non possiamo che dirvi grazie. Ottantamila volte.