Liguria. Non è voluto mancare alla grande festa per il Palio dei Borghi, evento clou del Carnevale di Loano che ha radunato anche quest’anno numerosi visitatori, in maschera e non… Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha preso parte alla tradizionale sfilata, senza dimenticare i volontari che hanno reso possibile la manifestazione, ringraziando protezione civile, forze dell’ordine e polizia municipale per il lavoro svolto nella giornata di oggi.

Toti è stato accompagnato dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, dal sindaco di Loano Luigi Pignocca e dagli organizzatori del CarnevaLoa.

Il governatore ligure ha usato la metafora del Carnevale per parlare del “contesto festoso” per le opere in corso in Liguria, in particolare il viadotto della A6 che è prossimo alla riapertura, così come il ponte a Genova, con i lavori che procedono a ritmo spedito.

“Un Carnevale bellissimo e speciale qui a Loano, una delle feste più belle in Liguria – ha detto il presidente Toti -. Posso dire che quest’anno sarà ancora più gioioso degli altri anni per questo territorio: il ponente savonese ha passato un autunno molto difficile per l’ondata di maltempo che ha provocato danni e devastazioni, ma ora guardiamo al futuro, all’importante riapertura del viadotto della A6 sulla Savona-Torino e al nuovo ponte sulla Valpolcevera a Genova, per il quale si sta lavorando a pieno regime per vederlo operativo prima possibile”.

“Insomma una Liguria che, dopo le tante difficoltà, è pronta a rifiorire in questa primavera, motivo di grande soddisfazione… Quindi W il Carnevale e l’atmosfera di festa che si sta vivendo in tutto il territorio ligure” ha concluso Toti.

