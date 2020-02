Toti a Savona, Bruno (Verdi): “Ma cosa ha detto su Pertini?”

In questi giorni si sono svolte a Savona le celebrazioni per il Presidente Pertini e, secondo notizie di stampa, il Presidente regionale Toti sarebbe intervenuto condannando duramente l’episodio fascista di Albisola Marina (SV) ma usando parole così ben pesate da riuscire a non pronunciare “antifascismo” e “costituzione”.

Avrebbe poi condannato tutti i totalitarismi anche se noi di Europa Verde non riusciamo a capire in quel contesto a quali totalitarismi si doveva riferire o chi mai abbia fatto manifestazioni a sostegno della Nord Corea o dei Gulag staliniani.

Noi speriamo che le notizie di stampa non siano state complete o che abbiamo compreso male poiche’ vorremmo diversamente far presente a Toti che la scelta è fra la costituzione antifascista e la dittatura fascista e tertium non datur.

Pertini fece la sua scelta optando negli anni venti del secolo scorso per la democrazia partecipando proprio a Savona all’organizzazione della fuga in Francia di Turati e simile scelta fu compiuta da tutta quella gioventù,che negli anni dal 1943 al 1945 scelsero la montagna per riscattare l’onore italiano, offeso dal nazifascismo e dalla guerra, e soprattutto per conquistare la libertà e la democrazia, che mai avevano conosciuto nel periodo fascista.

Quindi, se le cronache di stampa sono corrispondenti alla realtà,noi di Europa Verde ci schieriamo dalla parte dei partigiani, della Resistenza e della Costituzione mentre il Presidente della Regione si dichiari senza ambiguità teminologiche: antifascista.

Danilo Bruno