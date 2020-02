Toirano, doppio incontro sulla Comunicazione Aumentata Alternativa

Toirano. Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare i vent’anni (1999-2019) del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, riunite nel progetto “Leggere tutti, tutt’insieme” e incentrate sul macrotema della biblioteca inclusiva, la biblioteca civica “Baccio Emanuele Maineri” ha deciso di proporre, per giovedì 27 febbraio alle 15.30 presso la propria sede in via Parodi 31 a Toirano, un incontro-laboratorio gratuito aperto a tutti sulla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), un sistema di scrittura per simboli e immagini che, con il relativo bagaglio di strategie, tecniche e strumenti di comprensione e inclusione, mira a semplificare e favorire la comunicazione negli utenti con bisogni comunicativi complessi e in chiunque abbia difficoltà, permanenti o temporanee, nell’uso del linguaggio verbale.

Il laboratorio, dal titolo “ComuniCAAre”, sarà condotto dalla dottoressa Stefania Gallo, esperta in CAA dalla pluriennale esperienza, e si articolerà nella presentazione del sistema di scrittura, nell’illustrazione di alcuni testi esemplificativi in simboli nonché delle pubblicazioni specifiche recentemente acquisite dalla biblioteca, e, infine, in un momento laboratoriale e ludico basato sull’utilizzo pratico degli stessi simboli in CAA.

Questo appuntamento sarà preceduto, venerdì 21 febbraio alle 17 sempre nella sede della biblioteca e a cura della medesima esperta, da un incontro formativo riservato a insegnanti ed educatori in cui, dopo un’introduzione generale sulla Comunicazione Aumentativa, ci si concentrerà sulle sue possibili applicazioni nel contesto scolastico e nel circuito scuola-biblioteca. La partecipazione all’incontro è gratuita ma per i posti ancora disponibili occorre prenotarsi contattando il numero 3404636922 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.toirano.sv.it.

Dopo l’allestimento, nel marzo 2018, della mostra “Noi artisti – Da Matisse a Yayoi Kusama – Includere con l’arte contemporanea e la CAA nella scuola dell’infanzia”, curata da Anna Maria Mazza, Eleonora De Vecchi e dalla stessa Stefania Gallo in occasione di una collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Loano-Boissano e con la Casa del Console di Calice Ligure, i due incontri proposti segnano quindi una nuova importante tappa del percorso intrapreso negli ultimi anni dalla biblioteca civica di Toirano e oggi condiviso dall’intero Sistema Bibliotecario della Valle Varatella: un percorso che, attraverso la conoscenza di tutte le forme e le strategie di comunicazione a supporto, integrazione o sostituzione del linguaggio verbale, conduce a una piena e profonda consapevolezza dell’attuale funzione culturale e sociale delle biblioteche e della loro irrinunciabile natura di luoghi aperti e accessibili a tutti, dove, con il superamento di ogni residua barriera fisica, comunicativa e relazionale, si affermano quotidianamente e sempre di più i principi di accoglienza, inclusione e condivisione.

“L’orizzonte cui oggi ci rivolgiamo attraverso la promozione di incontri e laboratori sulla CAA e sulle strategie per l’inclusione – spiega infatti il consigliere delegato alla cultura e alla biblioteca Nicola Panizza – è quello del soddisfacimento di ogni richiesta e necessità dell’utenza, reale o potenziale che sia, a partire dal riconoscimento della varietà, e talora complessità, dei suoi bisogni comunicativi. Definirlo di servizio può quindi apparire riduttivo, in quanto si tratta, propriamente, di un orizzonte sociale e culturale”.