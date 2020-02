Tir a fuoco sulla A10, in fumo quintali di aglio

Andora. Il rogo avvenuto su un tir ha mandato in fumo quintali di aglio. E’ successo intorno alle 13.30 sull’autostrada A10.

A prendere fuoco è stato un autoarticolato romeno che viaggiava nei pressi del casello di Andora.

Le fiamme sono state spente dal rapido intervento della squadra antincendio dell’Autofiori, con base a valle Chiappa, nel Comune di San Bartolomeo al Mare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il carico ha subito danni ingenti: anche la parte rimanente rischia di dover essere buttata a seguito del principio di incendio.

Il rogo potrebbe essere stato generato dall’esplosione di uno pneumatico: illeso il conducente che ha fatto in tempo a parcheggiare il mezzo in una piazzola di emergenza, in attesa dell’intervento di spegnimento.