Tennistavolo, Toirano grandioso in Serie C1: vince ancora e si conferma secondo

Spotorno. Il primo fine settimana di febbraio è stato dedicato all’attività a squadre, con la disputa degli incontri valevoli per il nono turno dei campionati maschili, ovvero la seconda giornata del girone di ritorno. Otto le formazioni della provincia di Savona impegnate, che hanno ottenuto un bilancio di sei vittorie e due sconfitte.

La copertina spetta alla squadra del Toirano di Serie C1, non solo per la categoria più elevata, ma anche per il risultato positivo, la quinta vittoria in otto incontri disputati, grazie al quale si conferma in seconda posizione alla pari col Genova Aitek. Sabato 15 febbraio alle ore 16 ci sarà lo scontro diretto, in casa dei genovesi.

Nonostante le difficoltà legate alla lunga trasferta, alla Spezia la formazione toiranese ha sfoderato un’altra esaltante prestazione, battendo gli avversari con lo stesso risultato dell’andata: 5 a 2.

Una partita che si è messa subito in discesa, grazie al successo di Lepra su Maggi in 4 set. Bottaro ha regolato in 3 set Mazziotta, quindi Arrighini ha chiuso il primo giro battendo Orlandi 3-0. I locali hanno provato a riaprire l’incontro con il punto di Maggi in 4 set su Bottaro, poi Lepra ha ristabilito le distanze superando 3-1 Orlandi. Arrighini si è arreso in 5 set a Mazziotta, ma ci ha pensato Bottaro a chiudere i conti col 3-1 su Orlandi.

L’eccellente stagione della squadra del Toirano è testimoniata anche dai numeri dei singoli. Mattia Arrighini, classe 2004, al suo primo anno in Serie C1 ha vinto 12 delle 20 partite disputate e in classifica è balzato al numero 565 in Italia; un’ascesa straordinaria se si pensa che solamente tre anni prima era 6556°.

Walter Lepra sta vivendo la sua miglior stagione nella categoria, con 14 vittorie a fronte di sole 7 sconfitte; risultati che l’hanno spinto al suo nuovo best ranking nazionale: numero 621. Per Andrea Bottaro il bilancio è quasi in equilibrio, con 9 vinte e 10 perse; la classifica individuale lo vede all’821° posto in Italia. La squadra è completata, con tre presenze in campo, dal tecnico Stefano Rebecchi.

In Serie C2, dopo una serie negativa di tre sconfitte, il Savona è tornato al successo. Lo ha fatto battendo l’Athetic Club con identico punteggio dell’andata: 5 a 2. A Genova Sampierdarena gli ospiti hanno realizzato due punti Sergio Calò, due con Matteo Orsi e uno con Edmond Arapi.

In classifica i savonesi condividono la quarta posizione con il TT Club La Spezia a quota 8 punti. Dopo un turno di riposo, i biancorossi torneranno a giocare sabato 15 febbraio alle ore 16,30 in trasferta col Villaggio Sport.

La giornata della Serie D1 ha visto il Don Bosco Varazze superare con un perentorio 7 a 0 a domicilio l’Arma di Taggia. Incontro mai in discussione, con Paolo Regis, Fabrizio Lattaro e Marco Cristalli, questi ultimi schierati anche in doppio, capaci di non concedersi nemmeno una piccola distrazione, vincendo tutti i set.

Quarta vittoria per la Spotornese, che porta il proprio bilancio in equilibrio, avendo perso quattro incontri. Il Bordighera ha fatto suo il doppio, poi è stato un monologo dei padroni di casa che, con due punti ciascuno di Alessandro Caslini e Federico Occelli ed un punto a testa di Roberto Ruggeri e Paolo Moretti, si sono imposti per 6-1.

Niente da fare per il Toirano “Sensei” sui tavoli della corazzata Vallecrosia “A”: Andrea Abete, Andrea Marino e Roberto Pesce si sono arresi col risultato di 7 a 0.

La classifica vede il Don Bosco Varazze secondo con 14 punti, la Spotornese terza con 8 punti ed il Toirano “Sensei” quinto con 4 punti. Sabato 8 febbraio alle ore 16 i varazzini ospiteranno il Vallecrosia “B”, alle 17 i toiranesi riceveranno l’Arma di Taggia, alle 20,30 gli spotornesi saranno impegnati in casa del Vallecrosia “A”.

Per il girone A della Serie D2, il Toirano “La Sosta del Gusto” è stato battuto 6-1 dal Regina “Sanremo Taggia”. Il punto della bandiera è stato ottenuto da Stefano Tavilla, in una formazione che ha schierato anche Roberto Cornelli e Paolo Viglietti. Il Toirano, sesto in classifica con 2 punti, sabato 8 febbraio alle ore 20,30 affronterà nel palasport di casa l’Arma di Taggia.

Nel girone B il Don Bosco Varazze “A” ha ripreso la sua marcia, travolgendo il fanalino di coda Luigi Rum Compagnia Unica “B” per 7-0. Mattia Lattaro e Luca Lavoratti hanno aperto l’incontro vincendo il doppio; poi, insieme a Lavinia Cerruti, si sono aggiudicati tutte le partite della giornata.

Bel colpo del Don Bosco Varazze “B”, capace di vincere in trasferta per 4 a 3 sul Genova “Blue” terzo in classifica. Giorgio Costa e Claudio Gotta hanno messo a segno le doppiette che hanno condotto i salesiani al successo, con una formazione che schierava anche Antonino Costa.

La graduatoria vede il Don Bosco Varazze “A” primo con 16 punti al fianco del Luigi Rum Compagnia Unica “A”; la formazione “B” è quinta a quota 6 punti. Sabato 8 febbraio alle ore la squadra “A” ospiterà la Libertas 3, mentre alle 20 il Varazze “B” giocherà in casa del Luigi Rum Compagnia Unica “A”.

Nella foto, da sinistra: Mattia Arrighini, Andrea Bottaro, Walter Lepra, Stefano Rebecchi