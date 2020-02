Tennistavolo: in Serie C1 il Toirano fa sua la sfida per il secondo posto, in D1 il derby è della Spotornese

Spotorno. Undicesima giornata per i campionati a squadre maschili di tennistavolo; si è svolta tra sabato 15 e domenica 16 febbraio.

In Serie C1 il Toirano si è aggiudicato lo scontro diretto con la pari punti Genova Aitek, consolidando così la seconda posizione, occupata a quota 12 alla pari con il TT Club La Spezia, che però ha giocato una partita in più.

Il team toiranese ha prevalso in trasferta con un netto 5 a 1, grazie a due successi ciascuno di Andrea Bottaro e Mattia Arrighini e uno di Walter Lepra. Nel prossimo turno, sabato 7 marzo, alle ore 18 il Toirano affronterà il Victoria.

Sconfitta di misura, in Serie C2, per il Savona, tornato battuto per 4-3 dalla trasferta di Chiavari con il Villaggio. Livio Santini, Edmond Arapi e Sergio Calò, realizzano un punto a testa, sono arrivati a condurre 1 a 3, ma alla fine hanno subito la rimonta dei padroni di casa. In graduatoria i savonesi sono quinti con 8 punti e sabato 7 marzo alle ore 17 riceveranno il Genova.

In Serie D1 la Spotornese ha portato il proprio bilancio stagionale in parità, cinque vittorie e cinque sconfitte, battendo 6-1 il Toirano “Sensei”. Per i vincitori doppiette di Federico Occelli e Alessandro Caslini, un punto di Paolo Moretti e uno della coppia Caslini/Moretti; gli ospiti hanno schierato Andrea Marino, autore del punto, Roberto Pesce, Andrea Abete e Matteo Marino.

Lo scontro al vertice è stato vinto dal Vallecrosia “A”, che si è imposto per 4 a 3 in casa del Don Bosco Varazze. Quest’ultimo ha solamente sfiorato l’impresa, grazie a due successo di Marco Cristalli e uno di Paolo Regis; la formazione era completata da Fabrizio Lattaro.

In classifica il Vallecrosia “A” ha 4 punti di vantaggio sul Don Bosco Varazze, secondo a quota 16. La Spotornese è terza con 10 punti, il Toirano “Sensei” quinto con 6. Sabato 7 marzo, con la Spotornese ferma per il turno di riposo, alle ore 17 si incontreranno Toirano “Sensei” e Don Bosco Varazze.

Nel girone B di Serie D2 il Don Bosco Varazze “A” ha perso per 7 a 0 lo scontro al vertice con la Luigi Rum Compagnia Unica “A”. Niente da fare per Alessandro Tiberti, Luca Lavoratti e Lavinia Cerruti; la loro squadra resta seconda in classifica con 18 punti. Sale a 8 punti il Don Bosco Varazze “B” che aggancia così la quinta posizione grazie al successo per 4-3 sull’Athletic Club “A” frutto di due punti siglati da Claudio Gotta, uno da Giorgio Costa e uno dai due stessi atleti in doppio. La formazione era completata da Giorgio Costa. Sabato 7 marzo alle ore 16 andrà in scena lo scontro diretto tra le due formazioni varazzine.

Nel girone A di Serie D2 ancora una sconfitta di misura per il Toirano “La Sosta del Gusto”, battuto 4-3 dal Regina “S.L.M. Imperia”. Due i punti di Stefano Tavilla, uno di Christian Galfrè; presente anche Roberto Cornelli. Sabato 7 marzo alle ore 20,30 i toiranesi, che sono sesti in classifica con 4 punti, ospiteranno il Baragallo Sanremo Top.

A Toirano è andato in scena il terzo concentramento del girone B della Serie D3. Molto bene il Savona, vittorioso per 6-1 sul Toirano e per 5-2 sul Don Bosco Varazze “A”; nel complesso quattro punti di Giulia Lequio, tre di Tiziano Balbi, due di Dalila Saja e due del doppio Balbi/Lequio.

In vetta alla classifica c’è il Genova “White” con 10 punti; seguono a quota 8 Savona e Don Bosco Varazze “A”. Quest’ultimo ha vinto per 4-3 il derby con la formazione “B”, poi battuta 7-0 dal Genova “White”. Per il Don Bosco Varazze “A” nell’intera giornata tre successi di Filippo Spandonaro, uno di Luca Bruzzone, di Daniele Romagnoli e del doppio Spandonaro/Romagnoli; per la squadra “B” due di Valerio Santoro e uno di Daniele Danaidi; in campo anche Virginia Costa.

Il Don Bosco Varazze “B” non ha ancora punti; il Toirano ne ha 4. I toiranesi si sono arresi per 0-7 alla capolista genovese; nei due incontri hanno schierato Samantha Riondato, che ha messo a segno il punto, Nadia Ravinale, Diego Tartaglia e Gianluigi Marras.

Nella foto sopra, il Toirano di Serie C1: da sinistra Mattia Arrighini, Andrea Bottaro, Stefano Rebecchi, Walter Lepra

Savona e Toirano di Serie D3