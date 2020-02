Tennistavolo, il Don Bosco Varazze si conferma: secondo in Serie D1, primo in D2

Savona. Il fine settimana scorso, sabato 8 e domenica 9 febbraio, è stato dedicato alla decima giornata dei campionati maschili e ai concentramenti femminili.

Le due formazioni di punta della provincia, Toirano di Serie C1 e Savona di Serie C2, erano ferme per il turno di riposo. Si trovano, rispettivamente, al secondo e al quinto posto in classifica.

In Serie D1 il Don Bosco Varazze si mantiene in seconda posizione, a 2 punti dalla vetta occupata dal Vallecrosia “A” e con una partita da giocare in più. Regolare il Vallecrosia “B”, però, non è stato facile, come testimonia il punteggio: 4 a 3. Un successo ottenuto con due punti di Paolo Regis, uno di Fabrizio Lattaro e uno dal doppio Regis/Lattaro; la formazione era completata da Giacomo Lavagetti.

Solitaria al terzo posto rimane la Spotornese, battuta 4-3 dal Vallecrosia “A”. Impresa sfiorata sui tavoli della capolista grazie a due partite vinte da Federico Occelli e una da Alessandro Caslini; il terzo componente della formazione era Paolo Moretti.

Con lo stesso risultato dell’andata, 5-2, il Toirano “Sensei” ha avuto la meglio sull’Arma di Taggia. Un successo firmato da una doppietta di Matteo Marino e dai singoli punti di Andrea Abete, Roberto Pesce e del doppio composto da Matteo e Andrea Marino.

Il Toirano aggancia così la quarta posizione e sabato 15 febbraio alle ore 19 sarà ospite della Spotornese. In precedenza, alle 16, andrà in scena l’incontro che vale il primato tra Don Bosco Varazze e Vallecrosia “A”.

Vittoria ritrovata, in Serie D2 girone A, per il Toirano “La Sosta del Gusto”, che ha prevalso per 5-2 sull’Arma di Taggia. Due i punti individuali realizzati da Nello Pruiti, vittorioso anche in doppio con Stefano Tavilla; quest’ultimo e Christian Galfrè hanno conseguito un successo a testa. I toiranesi, sesti in classifica, sabato 15 febbraio alle ore 16 giocheranno in casa del Regina “S.L.M. Imperia”.

Nel girone B di Serie D2 continua il testa a testa tra Don Bosco Varazze “A” e Luigi Rum Compagnia Unica “A”, appaiate in vetta a quota 18 punti. I salesiani hanno avuto la meglio per 6 a 1 sulla Libertas 3. Alessandro Tiberti e Mattia Lattaro hanno vinto entrambi i singoli giocati; Mattia si è aggiudicato anche il doppio in coppia con Luca Lavoratti; il risultato è stato completato dal successo di Lavinia Cerruti.

Il Don Bosco Varazze “B” si è arreso al Luigi Rum Compagnia Unica “A” per 6-1; il punto della bandiera è stato ottenuto da Giorgio Costa, compagno di squadra di Claudio Gotta e Antonino Costa. In graduatoria i varazzini sono in sesta piazza.

Sabato 15 febbraio alle ore 15 il Don Bosco Varazze “B” affronterà l’Athletic Club “A”, mentre alle 20 si giocherà lo scontro diretto per il primo posto tra Luigi Rum Compagnia Unica “A”.

A Genova Sampierdarena si sono giocati quattro incontri di Serie C femminile. Il Savona ha battuto per 5 a 0 la Libertas “A” e guida la classifica a punteggio pieno, grazie a sei partite vinte da Giulia Lequio, cinque da Dalila Saja ed ai tre successi delle due ragazze in doppio. Il campionato tornerà sabato 18 aprile.

Nella foto sopra: il Don Bosco Varazze “A” primo in classifica in Serie D2

Don Bosco Varazze e Vallecrosia “B” di Serie D1

Don Bosco Varazze “A” e Libertas 3 di Serie D2