Tennis: Junior Next Gen Italia a Loano e Finale Ligure

Loano. La Federazione Italiana Tennis indice ed organizza la decima edizione dello Junior Next Gen Italia, un circuito giovanile, con l’osservazione del proprio settore tecnico nazionale, che culminerà con il Master finale a Milano durante le Next Gen Atp Finals di novembre.

Il circuito prevede quattro tappe in ogni Macroarea. Le gare in programma sono Under 10, Under 12, Under 14 ed Under 16, maschili e femminili.

Per quanto riguarda la Liguria la manifestazione si svolgerà da sabato 22 febbraio a domenica 1 marzo presso il Tennis e Sport Educativo a Loano ed il Tennis Club Finale.