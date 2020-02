Savona. “È stato un grande onore per me essere stato premiato tra i primi 40 executives italiani con meno di 44 anni”.

A parlare è Marco Biffoni, giovane manager savonese premiato a Genova il 7 febbraio scorso in occasione della seconda tappa del premio “Giovane Manager 2019”, il contest lanciato dal Gruppo Giovani Federmanager che vuole scoprire e valorizzare le eccellenze professionali under 44.

Foto 2 di 2



Biffoni, oltre ad essere il vicepresidente vendite di EMEAI, è il responsabile vendite Italia per Bombardier Transportation, azienda operativa anche nel savonese (a Vado Ligure). E proprio Bombardier, attraverso i social, si è voluta congratulare per il risultato raggiunto dal collega: “Congratulazioni al nostro collega Marco Biffoni, vincitore del premio Giovane Manager 2019. Grazie a Hays e Federmanager per questo importante riconoscimento”.

Per l’assegnazione del premio, nella valutazione dei candidati sono stati presi in considerazione il percorso di studio e di carriera, l’anzianità nel ruolo, l’eventuali menzioni per meriti professionali speciali ma anche la motivazione della candidatura. E il savonese Marco Biffoni, alla fine, è risultato uno dei migliori manager italiani.