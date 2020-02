Successo per la Veleggiata in Maschera, con l’organizzazione dell’Assonautica Provinciale

Savona. Domenica 23 febbraio, organizzata dall’Assonautica Provinciale di Savona in collaborazione con il Savona Yacht Club, si è svolta la Veleggiata in Maschera.

Le condizioni meteo marine presentavano un cielo molto nuvoloso, a tratti qualche breve pioggerellina più che altro di umidità, forza del vento tra 10 e 12 nodi proveniente da Sud-Sud-Est con onda di circa 60 centimetri. Il percorso era a triangolo di circa 2 chilometri.

Partenza regolare alle ore 11 dalle acque antistanti i comuni di Savona ed Albissola Marina. Le imbarcazioni iniziano il percorso con una bolina stretta, per raggiungere la prima boa di percorso. Escape, Blue Witeh e Loris Eyes iniziano il bordo a sinistra con mura a dritta Fylla, le altre barche optano per il bordo a destra, a seguire tutti gli altri.

Giunti alla seconda boa di percorso il vento inizia a scarseggiare fino ad attestarsi tra i 10 nodi sempre da Sud-Sud-Est, comunque regalando una bella forza di avanzamento alle barche che partecipavano; la veleggiata proseguiva senza grandi movimenti di posizione regalando agli equipaggi una giornata magnifica con il vento e il mare.

Ottime performance, in ordine sparso, di Eclipsis, Edel2 con Marco Belgrano ed Enrico Di Piazza, portacolori dell’Assonautica di Savona; Escape, Mescal 31 di T. Bisazza; Berman, Delphia 29 di A. Bertolotti e M. Berruti; Mirto, Meteor di D. Zucchelli e Badino; Pilù, Comet 703 di R. Sim (unico armatore donna); U Me Amu, Dalmio di G.Romano; Tanui, Schow 29 di Mazzitelli; Fylla, Hanse 374 di G. Gaiotti; Blue, Witeh Baltic 37 di Roso e C., Loris Eyes, J92 di Valdetaro; Eavens, Door Surprise di Lazzarone.

“Come al solito – dicono gli organizzatori – un ringraziamento particolare ad Alessandro Albertoni e ai soci e collaboratori per l’assistenza che si sono distinti per la riuscita della manifestazione, sono stati impeccabili e si sono prodigati durante tutta la manifestazione in mare e durante la premiazione che si è svolta presso il Savona Yacht Club. Un sentito ringraziamento allo staff del gruppo eventi dell’Assonautica, in particolare al socio G. Unali e ai soci volenterosi che hanno permesso la realizzazione in sicurezza della manifestazione”.