Studentessa di Wuhan arrivata in Liguria, la Regione rassicura: “È in isolamento fiduciario e sta bene”

Regione. Nella giornata di martedì 25 febbraio, una studentessa cinese di ventotto anni, proveniente dalla provincia di Wuhan, è arrivata a Milano Malpensa.

La notizia del suo arrivo, con un volo Pechino – Dubai e Dubai – Malpensa, era stata preventivamente comunicata da Regione Liguria alle autorità dell’aeroporto internazionale lombardo (Usmaf). Le autorità aeroportuali milanesi hanno riferito di aver verificato tramite termo-scanner tutti i passeggeri del volo e che, risultati tutti apiretici, “non sono state effettuate ulteriori valutazioni”.

La studentessa è quindi arrivata a Genova dove si è recata al domicilio di un conoscente, sottoponendosi volontariamente in isolamento. Attualmente, è in isolamento obbligatorio fiduciario, in buone condizioni di salute. Precisano dalla Regione: “Le informazioni in nostro possesso sulla studentessa sono relative al momento in cui la ragazza è stata presa in carico dal nostro sistema sanitario regionale. I comportamenti precedenti, invece, dipendono dalle pratiche messe in atto dal sistema di sicurezza nazionale tramite l’Usmaf dell’aeroporto di Malpensa, ufficio dipendente dal ministero della Salute. Per ulteriori info, dunque, occorre rivolgersi a loro”.

Al momento, inoltre, ci sarebbe anche un “mistero” da risolvere: la studentessa cinese, infatti, potrebbe aver utilizzato il treno per spostarsi da Milano a Genova (ipotesi, quest’ultima, ancora da verificare).

