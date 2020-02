Savona. “Apprendiamo dello stop degli emendamenti a favore dei lavoratori di Funivie e dell’infrastruttura strategica per il territorio savonese: uno stop deciso da parte di tre forze politiche, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che, oltre a rappresentare la Regione Liguria, rappresentano fortemente i comuni di Cairo Montenotte e Savona dove è presente l’infrastruttura e dove vivono i lavoratori di Funivie”.

Così il segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa, preoccupato per la sorte degli emendamenti a favore dell’azienda savonese e dei suoi lavoratori bloccati in sede di commissione parlamentare nell’ambito del decreto Milleproroghe.

“Verificheremo nelle prossime ore la situazione: se questo dovesse essere vero queste forze politiche si prenderanno la responsabilità di aver affossato un’infrastruttura fondamentale per il territorio e soprattutto la responsabilità di non dare un futuro a centinaia di famiglie che in questo territorio vivono” aggiunge ancora l’esponente sindacale.

“Venerdì, in concomitanza della visita del ministro alle infrastrutture per l’inaugurazione del nuovo viadotto sulla A6, chiederemo un intervento immediato. A questi punto dicano chiaramente le amministrazioni di Cairo e Savona cosa intendono fare nella vertenza Funivie, visto che hanno sempre sostenuto il contrario di ciò che oggi i propri rappresentanti nazionali hanno deciso”.

“A noi non interessano le beghe politiche, ma risolvere i problemi. Non mi pare che così facendo li stiano risolvendo” conclude il segretario della Cgil.