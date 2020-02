Stato di agitazione del personale delle agenzie fiscali: assemblee e presidi

Liguria. Si terranno domani, 6 febbraio, le assemblee e i presidi del personale delle Agenzie Fiscali (Dogane e Entrate) a seguito dello stato di agitazione proclamato contro il disimpegno dell’smministrazione nei confronti di dipendenti e servizi.

In occasione della giornata nazionale di mobilitazione di domani, il personale delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di Genova si riuniranno in assemblee e in presidi. In particolare si segnala quello che sarà effettuato presso la sede dell’Agenzia delle Entrate in via Fiume a partire dalle ore 11 e sino alle ore 13.

Per le Dogane i presidi sono previsti in via Rubattino e nel piazzale di Voltri. Sarà presente anche una delegazione savonese nell’ambito della mobilitazione regionale.

Nel corso della protesta i rappresentanti di FP Cgil Cisl Fp Uilpa Confasl Unsa e Flp denunceranno le gravi criticità, rimaste irrisolte anche nella Finanziaria 2020, che colpiscono i dipendenti del settore, a partire dalle carenze di organico, e le ricadute che inevitabilmente coinvolgono anche il servizio.