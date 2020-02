Liguria. Mentre si attende l’esito clinico dei tamponi su tutti i pazienti monitorati in queste ore, in particolare sulle quattro persone dell’hotel alassino (tra cui una bambina in isolamento al Gaslini), è stato diramato dall’ospedale San Martino di Genova il bollettino medico sulle due persone affette dal coronavirus.

La donna 72enne di Lodi che alloggiava all’hotel Bel Sit di Alassio e lo spezzino ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale della Spezia sono nel complesso in buone condizioni di salute.

Questa mattina sono stati sottoposti dallo staff specializzato del nosocomio genovese ad uno screening medico riguardo alle conseguenze del virus contratto dai due pazienti: restano, naturalmente, sotto stretta osservazione e si attende una evoluzione del loro quadro clinico.

Secondo quanto affermato dall’ospedale San Martino, la signora ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive del Policlinico è in discrete condizioni generali, con moderati sintomi respiratori. Apiretica, è stabile rispetto alla giornata di ieri.

Lo spezzino, apirettico, non presenta sintomi respiratori. Si riscontrano ad ora una lieve faringodinia e una forma di congiuntivite.

